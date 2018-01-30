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Чим шкодить надмірне споживання чаю

19:46, сьогодні 669 Читать новость на русском
Негативні наслідки вживання чаю
Негативні наслідки вживання чаю / unsplash

Чай один із найпопулярніших напоїв у світі. Він чудово бадьорить, втамовує спрагу та навіть знижує холестерин. Але все добре в міру і навіть такий корисний напій, як чай, може принести й шкоду вашому організмові.

Велика кількість переваг не виключає недоліки – читайте в матеріалі про те, що відбудетесь з вашим організмом, якщо ви будете часто і багато пити чаю.

Читайте також: 3 ароматні напої, які пришвидшують метаболізм: легкі рецепти

Чай пошкоджує зуби

Міцно заварений чай у великих кількостях здатний зруйнувати зуби і привести до ламкості кісток усього тіла. Не тільки чорний, а й зелений чи трав'яний чаї здатні пошкодити зубну емаль. Це пов'язано з низьким рівнем pH (кислотності), тож краще вибирати чаї, які мають високий рівень кислотності.

Щодо кількості, то дієтологи не радять випивати більше чотирьох чашок чаю на день.

Токсичні речовини

Чим довше заварюється чай, тим більш токсичним він стає. Безпечний час заварювання Є не довше трьох хвилин. Пізніше з листя в воду вимиваються важкі метали (нерідко чайні плантації розташовані в умовах поганої екології і забрудненого ґрунту).

В якості альтернативи завжди можна вибрати сорти білого чаю: його листя збирають молодими, до того, як на них осядуть шкідливі метали.

Шкода для печінки

Останні дослідження показують, що більше двох чашок зеленого чаю в день можуть стати причиною руйнування печінки. Справа в тому, що в зеленому чаї, на відміну від чорного, який проходить більш довгий ланцюг обробки, містяться поліфеноли. Саме ці речовини перевантажують печінку.

Дефіцит вітамінів

Крім зайвої рідини і токсинів при частому вживанні і зелений, і чорний чай вимивають з організму корисні мікроелементи – магній, кальцій і залізо. Залізодефіцитна анемія призводить до погіршення стану шкіри і волосся, а винен в цьому кофеїн. Лікарі рекомендують не заварювати чай довго (тоді в ньому менше кофеїну) і не запивати ним їжу.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Поради Здоров'я
Джерело: Еlle
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