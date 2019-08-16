Чим Україна годує світ і скільки заробляє

Україна успішно продає продукти харчування у країни Європи та світу. Більше того, ми навіть збільшуємо обсяг цих продажів. 24 канал дослідив, куди, скільки та на яку суму.

Інститут аграрної економіки порахував, скільки і що саме з агропродукції продає Україна за кордон. Результати аналітики свідчать – ми покращуємо показники агроекспорту.

Експорт харчів

У І півріччі 2019 року Україна стала продавати за кордон більше продуктів харчування.

За даними Державної служби статистики України, експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2019 року збільшився майже на 20% проти минулорічних показників за відповідний період і склав 10,3 мільярда доларів США.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, частка експорту агропродовольчої продукції за цей період становить майже 42%.

Найбільше харчів купують в України країни Азії, Африки, Європейського Союзу та СНД. При цьому в СНД стали продавати менше, а в інші регіони – навпаки.

Азійські країни за І півріччя 2019 року закупили українського продовольства майже на 4,3 мільярда доларів, це на 15% більше, ніж минулого року.

Країни Європейського Союзу купують у нас третину всіх харчів на експорт. За січень-червень 2019 року вони закупили українського продовольства на 3,4 мільярда доларів (+28,7%), а минулого року – на 2,6.

Майже на 25% проти відповідного періоду минулого року збільшилися обсяги експорту до країн Африки і становили близько 1,6 млрд доларів.

Експорт до країн СНД за 6 місяців цього року склав 7% від загального експорту аграрної продукції.

Трійка лідерів-імопртерів українських харчів це:

Китай (торік за перші шість місяців посідав третє місце);

Єгипет;

Індія.

Визначальними товарами для українського експорту залишились зернові, олія та олійні культури, а також м’ясні продукти. Сумарно вони забезпечили понад 84% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства. Крім того, у І півріччі 2019 року відбулось збільшення експорту цих груп продуктів у натуральному виразі відносно минулого року.



Яких агропродуктів і за скільки купили в Україні

М'ясо

Експорт м'яса у цьому році зріс майже на 20% – до 364 мільйонів доларів.

Найбільше м’ясної продукції – 21% – у нас закупила Саудівська Аравія, яка в нинішньому році продовжує очолювати рейтинг імпортерів вітчизняного м’яса.

Найбліьше зріс експорт м'яса птиці. У І півріччі 2019-го він виріс проти минулорічних показників майже на 38%, до 211 тисяч тон. При цьому вартість експорту цього виду м’ясної продукції збільшилася на 28% – з 241 мільйонів доларів до 307.

Олія

Найбільше жирів і олій українського виробництва купує Індія. За січень-червень 2019 року її частка у структурі українського експорту цього виду продукції склала 32,1%, зазначив експерт.

Решта основних країн-імпортерів помітно поступаються Індії за вартісними обсягами закупівель: Китай (12,9%), Нідерланди (9,4%), Ірак (8,2%), Іспанія (6,3%) та Італія (5,6%).

Зерно

За січень-червень 2019 року експорт вітчизняних зернових склав 26,2 мільйона тонн, приніс виручку на суму понад 4,5 мільярда доларів.

Найбільшими покупцями українського зерна у І півріччі 2019 року, як і раніше, були країни Африки, Азії та Європи.

Лідер серед імпортерів вітчизняних зернових кілька років поспіль Єгипет – він імпортує з України до 15% вартісних обсягів поставок зерна.



Найбільші імпортери України

Експорт в Європу

За даними Інституту аграрної економіки, у січні-червні 2019 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом збільшився на 23% – до 4,8 мільярда доларів.

При цьому збільшилося позитивне для України сальдо до 1,9 мільярда доларів у порівнянні з І півріччям 2018 року. Тобто, скоротився розрив між кількістю товарів, які ми продаємо за кордон, і які закуповуємо (але купуємо все ще більше, ніж продаємо).

Найбільшими торговельними партнерами для України в ЄС залишаються шість країн – Нідерланди, Іспанія, Італія, Польща, Німеччина та Франція. Найбільше до Європи Україна продала у першому півріччі: зернових (на 1570 мільйонів доларів) та олійних (187) культур, соняшникової олії (684 мільйони), макухи (293), а також м’ясопродукції (на 104 мільйони доларів).