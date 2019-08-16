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      Чим Україна годує світ і скільки заробляє

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      Чим і за скільки Україна годує світ
      Чим і за скільки Україна годує світ / 24 канал

      Україна успішно продає продукти харчування у країни Європи та світу. Більше того, ми навіть збільшуємо обсяг цих продажів. 24 канал дослідив, куди, скільки та на яку суму.

      Інститут аграрної економіки порахував, скільки і що саме з агропродукції продає Україна за кордон. Результати аналітики свідчать – ми покращуємо показники агроекспорту.

      Експорт харчів

      У І півріччі 2019 року Україна стала продавати за кордон більше продуктів харчування.

      За даними Державної служби статистики України, експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2019 року збільшився майже на 20% проти минулорічних показників за відповідний період і склав 10,3 мільярда доларів США.

      За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, частка експорту агропродовольчої продукції за цей період становить майже 42%.

      Найбільше харчів купують в України країни Азії, Африки, Європейського Союзу та СНД. При цьому в СНД стали продавати менше, а в інші регіони – навпаки.

      Азійські країни за І півріччя 2019 року закупили українського продовольства майже на 4,3 мільярда доларів, це на 15% більше, ніж минулого року.

      Країни Європейського Союзу купують у нас третину всіх харчів на експорт. За січень-червень 2019 року вони закупили українського продовольства на 3,4 мільярда доларів (+28,7%), а минулого року – на 2,6.

      Майже на 25% проти відповідного періоду минулого року збільшилися обсяги експорту до країн Африки і становили близько 1,6 млрд доларів.

      Експорт до країн СНД за 6 місяців цього року склав 7% від загального експорту аграрної продукції.

      Трійка лідерів-імопртерів українських харчів це:

      • Китай (торік за перші шість місяців посідав третє місце);
      • Єгипет;
      • Індія.

      Визначальними товарами для українського експорту залишились зернові, олія та олійні культури, а також м’ясні продукти. Сумарно вони забезпечили понад 84% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства. Крім того, у І півріччі 2019 року відбулось збільшення експорту цих груп продуктів у натуральному виразі відносно минулого року.

      агроекспорт
      Яких агропродуктів і за скільки купили в Україні

      М'ясо

      Експорт м'яса у цьому році зріс майже на 20% – до 364 мільйонів доларів.

      Найбільше м’ясної продукції – 21% – у нас закупила Саудівська Аравія, яка в нинішньому році продовжує очолювати рейтинг імпортерів вітчизняного м’яса.

      Найбліьше зріс експорт м'яса птиці. У І півріччі 2019-го він виріс проти минулорічних показників майже на 38%, до 211 тисяч тон. При цьому вартість експорту цього виду м’ясної продукції збільшилася на 28% – з 241 мільйонів доларів до 307.

      Олія

      Найбільше жирів і олій українського виробництва купує Індія. За січень-червень 2019 року її частка у структурі українського експорту цього виду продукції склала 32,1%, зазначив експерт.

      Решта основних країн-імпортерів помітно поступаються Індії за вартісними обсягами закупівель: Китай (12,9%), Нідерланди (9,4%), Ірак (8,2%), Іспанія (6,3%) та Італія (5,6%).

      Зерно

      За січень-червень 2019 року експорт вітчизняних зернових склав 26,2 мільйона тонн, приніс виручку на суму понад 4,5 мільярда доларів.

      Найбільшими покупцями українського зерна у І півріччі 2019 року, як і раніше, були країни Африки, Азії та Європи.

      Лідер серед імпортерів вітчизняних зернових кілька років поспіль Єгипет – він імпортує з України до 15% вартісних обсягів поставок зерна.

      Імпортери України
      Найбільші імпортери України

      Експорт в Європу

      За даними Інституту аграрної економіки, у січні-червні 2019 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом збільшився на 23% – до 4,8 мільярда доларів.

      При цьому збільшилося позитивне для України сальдо до 1,9 мільярда доларів у порівнянні з І півріччям 2018 року. Тобто, скоротився розрив між кількістю товарів, які ми продаємо за кордон, і які закуповуємо (але купуємо все ще більше, ніж продаємо).

      Найбільшими торговельними партнерами для України в ЄС залишаються шість країн – Нідерланди, Іспанія, Італія, Польща, Німеччина та Франція. Найбільше до Європи Україна продала у першому півріччі: зернових (на 1570 мільйонів доларів) та олійних (187) культур, соняшникової олії (684 мільйони), макухи (293), а також м’ясопродукції (на 104 мільйони доларів).

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Експорт Статистика Сільське господарство Торгівля Інфографіка Публікації
      Джерело: 24 канал
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