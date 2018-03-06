Чим варто замінити солодке при дієті: корисні поради

Людина, яка активно займається спортом, обов'язково стикається з проблемою відмови від солодкого. Однак ті ласуни, які все ж не можуть забути про тістечка та випічку можуть знайти альтернативу у корисних солодощах.

Як відомо, будь-які десерти належать до швидких вуглеводів, які миттєво потрапляють до крові та засмічують її. Це не тільки шкодить здоров'ю, але й впливає на фігуру. Відтак дієтологи радять отримувати бажану глюкозу з корисних солодощів, повідомляє журнал Cosmopolitan.

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Шоколад



Чорний шоколад без цукру

Чорний шоколад, який не містить цукру, може з легкістю замінити калорійні солодощі. Плитки на фруктозі, сорбіт або стевії можна придбати в будь-якій крамниці, де є харчі для людей з діабетом. Окрім цього, з какао можна робити домашні десерти без цукру.

Домашня випічка



Корисна випічка

Відомі топ-моделі часто не відмовляються від випічки, однак споживають правильні десерти. Зокрема, кекси з висівок, цукерки з сухофруктів, десерти з овочів. Для таких солодощів використовують рисову або кукурудзяну муку, а цукор замінюють фруктозою, сорбітом чи стевією.

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Фрукти



Фрукти замінюють солодощі

Всім відомо, що у фруктах теж є трішки цукру. Однак клітковина, яка теж міститься у цих продуктах, прискорює метаболізм та допомагає виводити шкідливі речовини з організму.

Морозиво



Домашнє морозиво – корисно і смачно

Солодощі можна замінити домашнім сорбетом або морозивом. В основі ласощів повинно бути звичайне молоко, протеїн з улюбленим смаком, фрукти і кефір. Всі інгредієнти перебийте у блендері і поставте у морозильну камеру на ніч. Якщо бракує часу для приготування корисного десерту, його можна придбати в крамницях зі спортивним харчуванням.