Чим важлива для України зустріч Зеленського та Нетаньяху: думка журналіста

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху, на якій вони обговорили важливі для України питання. Ці переговори дуже важливі для України тим, що тепер країни, ймовірно, співпрацюватимуть в оборонній сфері.

Таку думку висловив журналіст видання "Новое время" Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу.

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Кому вигідна зустріч – Зеленському чи Нетаньяху? За словами Верстюка, в Ізраїлі зараз триває дипломатична кампанія з приводу визнання Єрусалиму як офіційної столиці цієї держави.

"Зокрема, Дональд Трамп вже визнав Єрусалим та переніс туди посольство США, а той час як Україна, як і Євросоюз, досі визнає столицею Тель-Авів. Тому Нетаньяху важливо отримати голос досить великої країни, як наприклад наша держава, аби поширити це серед Східної Європи та пострадянських країн", – наголосив журналіст.

Чим важлива зустріч Зеленського та Нетаньяху?

Верстюк заявив, що найбільші очікування від цієї зустрічі – це співпраця в оборонній сфері, адже Ізраїль володіє технологіями, наприклад, у військовому радіозв’язку.

"Україна могла б купувати їх, адже це потрібно для армії. Та й інші види озброєнь, адже ми знаємо, що Ізраїль – це батьківщина суперефективної спецслужби "Моссад". Я думаю, що це буде співпраця на рівні спецслужб",

– прокоментував журналіст.



Зеленський зустрівся з Нетаньяху / Фото журналістки 24 каналу Марії Писаренко

На які позитивні зміни можна чекати після цієї зустрічі? Верстюк вважає, що найголовнішим є те, що Зеленському потиснуть руки лідери світу. "Вже були зустрічі з Макроном та Ердоганом, зараз Нетаньягу і це, напевно важливо напередодні можливого візиту президента України до США, щоб Зеленський отримав трохи досвіду у цих складних двосторонніх перемовинах", – додав він.

Про що говорили Зеленський та Нетаньяху?

Так, під час свого спілкування український та ізраїльський лідери встигли обговорити цілу низку важливих питань:

торговельно-економічні відносини між державами;

розширення угоди про зону вільної торгівлі;

вирішення проблеми з в'їздом українців на територію Ізраїля ;

; Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу ;

; Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим;

домовленість про відкриття у Києві та Єрусалимі центрів високотехнологічного розвитку;

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