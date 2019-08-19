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      Чим важлива для України зустріч Зеленського та Нетаньяху: думка журналіста

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      Чим важлива для України зустріч Зеленського та Нетаньяху
      Чим важлива для України зустріч Зеленського та Нетаньяху / Фото з сайту Офісу Президента

      Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху, на якій вони обговорили важливі для України питання. Ці переговори дуже важливі для України тим, що тепер країни, ймовірно, співпрацюватимуть в оборонній сфері.

      Таку думку висловив журналіст видання "Новое время" Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу.

      Дивіться також: Зеленський зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньяху: що відомо – фото і відео

      Кому вигідна зустріч – Зеленському чи Нетаньяху? За словами Верстюка, в Ізраїлі зараз триває дипломатична кампанія з приводу визнання Єрусалиму як офіційної столиці цієї держави. 

      "Зокрема, Дональд Трамп вже визнав Єрусалим та переніс туди посольство США, а той час як Україна, як і Євросоюз, досі визнає столицею Тель-Авів. Тому Нетаньяху важливо отримати голос досить великої країни, як наприклад наша держава, аби поширити це серед Східної Європи та пострадянських країн", – наголосив журналіст.

      Чим важлива зустріч Зеленського та Нетаньяху?

      Верстюк заявив, що найбільші очікування від цієї зустрічі – це співпраця в оборонній сфері, адже Ізраїль володіє технологіями, наприклад, у військовому радіозв’язку.

      "Україна могла б купувати їх, адже це потрібно для армії. Та й інші види озброєнь, адже ми знаємо, що Ізраїль – це батьківщина суперефективної спецслужби "Моссад". Я думаю, що це буде співпраця на рівні спецслужб",
      – прокоментував журналіст.

      Зеленський зустрівся з Нетаньяху / Фото журналістки 24 каналу Марії Писаренко
      Зеленський зустрівся з Нетаньяху / Фото журналістки 24 каналу Марії Писаренко

      На які позитивні зміни можна чекати після цієї зустрічі? Верстюк вважає, що найголовнішим є те, що Зеленському потиснуть руки лідери світу. "Вже були зустрічі з Макроном та Ердоганом, зараз Нетаньягу і це, напевно важливо напередодні можливого візиту президента України до США, щоб Зеленський отримав трохи досвіду у цих складних двосторонніх перемовинах", – додав він.

      Про що говорили Зеленський та Нетаньяху?

      Так, під час свого спілкування український та ізраїльський лідери встигли обговорити цілу низку важливих питань:

      Спільний брифінг Зеленського та Нетаньяху: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Біньямін Нетаньяху Новини Ізраїля Зброя
      Джерело: 24 канал
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