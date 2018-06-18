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Чим відрізняється Xiaomi Mi Band 3 від Mi Band 2: чотири головні переваги новинки

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Чим відрізняється Xiaomi Mi Band 3 від Mi Band 2
Чим відрізняється Xiaomi Mi Band 3 від Mi Band 2 / mi.ua

Вже в липні новий фітнес-трекер від Xiaomi – Mi Band 3 надійде в продаж в Україні. Чимало користувачів знетерпітнням чекають вихід цього ґаджета. Але чим відрізняється Mi Band 3 від свого попередника.

Чотири переваги новинки від Xiaomi описав портал Mi.ua.

Дисплей

Екран фітнес-трекера від Xiaomi – Mi Band 3 збільшили майже вдвічі. Його діагональ становить 0,78 дюйма, при цьому у його попередника – Mi Band 2 діагональ була 0,42.

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Окрім того, OLED-дисплей новинки ще ефективніший – він показує набагато більше інформації. Також варто виокремити роздільну здатність – це 128x80 точок.

Захист від вологи та пороху

Mi Band 3

Mi Band 3 отримав хороший захист від води

Xiaomi Mi Band 3 отримав кращий захист від вологи і пороху, що дає змогу опускатися з браслетом під воду на глибину близько 50 метрів. Тож цей ґаджет підійде для професійних плавців.

Функція доповненого екрану

Третя корисна функція, яка з’явилась у Mi Band 3 – це можливість об'єднувати різні екрани пристрою між собою (не більш 3 екранів).

Після "доповнення" ці екрани будуть автоматично змінювати один одного, що робить використання браслета ще зручнішим.

Функція NFC

Mi Band 3

Mi Band 3 отримав функцію NFC

Mi Band 3 отримає функцію NFC, яка дає змогу власникові розраховуватись у магазинах за допомогою браслета. Такої функції жоден з конкурентів ґаджета ще не має.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Фітнес-трекер Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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