Чим відрізняються слова Путіна та Трампа: експерт дав важливе пояснення
Президент США Дональд Трамп не надає своїм словам особливої ваги, чого не скажеш про очільника Росії Володимира Путіна.
Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі для "Еспресо".
З огляду на останні заяви Трампа про "російський Крим" Портников відзначив, що слова американського гаранта часто переоцінюють.
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Трамп – не професійний політик. Він – бізнесмен і шоумен. І він абсолютно не розуміє силу слова політика. Для нього слово – полемічний прийом, можливість звернути на себе увагу, зробити гостру несподівану заяву, про яку будуть довго говорити,
– роз’яснив журналіст.
Він наголосив, що експресія у висловленнях Трампа ще не означає, що американську політику буде змінено.
"Тому що ця політика визначається в результаті консультацій Трампа і його радників, роботи інституцій та відомств. Не може бути крутого політичного повороту без конгресу. І таких стримуючих факторів можна навести безліч", – додав Портников.
При цьому, на думку експерта, слова Путіна часто недооцінюють.
Нам хочеться вважати, що російський президент розмовляє "просто так", для своєї аудиторії. Але насправді Путін у своїх виступах посилає сигнали – друзям і ворогам. І, на відміну від Трампа він практично нічим не стримується у здійсненні своїх задумів,
– додав Портников.
Нагадаємо, Трамп заявив лідерам G7 на вечері про те, що Крим є "російським", тому що всі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.
Своєю чергою, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс запевнила, що їй нічого не відомо щодо можливих скандальних слів про Крим президента США Дональда Трампа на саміті "Великої сімки" в Канаді.