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Чим вражатиме смартфон Huawei Honor Note 10: з'явилися нові подробиці

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Huawei Honor Note 10: у мережі з'явилися нові характеристики
Huawei Honor Note 10: у мережі з'явилися нові характеристики / Соцмережі

До офіційного запуску фаблету Huawei Honor Note 10, який відбудеться незабаром, у мережі з'явилися зображення з основними його характеристиками. Крім цього, новинку вже можна забронювати на китайському сайті JD.

Так, Note 10 буде оснащено 6.9-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, пише Phone Corridor

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У середині ж стоятиме флагманський процесор Kirin 970 і операційна система Android 8.1 Oreo. Також смартфон отримає 6 ГБ оперативної та 128 ГБ внутрішньої пам’яті.

Може похвалитися новинка від Huawei і подвійною основною камерою на 16 Мп + 24 Мп, а фронтальна матиме 24 Мп.

Ємність батареї також вражає – аж 6000 мАг. Але це ще не все, оскільки матиме вона і підтримку швидкої зарядки ((5V/4.5A).

Цілком імовірно, що буде у смартфоні й сканер пальців, що розміщуватиметься на задній панелі.

Ще з особливостей відзначимо порт USB Type-C, а також чіп NFC для безконтактних платежів Google Pay (раніше Android Pay).

Huawei Honor Note 10, телефон, самартфон, характеристики, фото
Характеристики фаблету Huawei Honor Note 10

До слова, смартфон вже можна забронювати в китайському інтернет-магазині JD. Остаточний термін – 25 липня, тому новинка надійде в продаж наприкінці другого місяця літа. Презентація ж має відбутися вж найближчими днями.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилися перші "живі" фото велетня Honor Note 10. Зокрема, На світлинах, які опинилися у інсайдерів, новинка маэ кращий вигляд, аніж Huawei P20, корпус якого відрізняється особливим градієнтним покриттям.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Інформаційні технології Huawei
Джерело: 24 Канал
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