Чим вражатиме смартфон Huawei Honor Note 10: з'явилися нові подробиці

До офіційного запуску фаблету Huawei Honor Note 10, який відбудеться незабаром, у мережі з'явилися зображення з основними його характеристиками. Крім цього, новинку вже можна забронювати на китайському сайті JD.

Так, Note 10 буде оснащено 6.9-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, пише Phone Corridor.

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У середині ж стоятиме флагманський процесор Kirin 970 і операційна система Android 8.1 Oreo. Також смартфон отримає 6 ГБ оперативної та 128 ГБ внутрішньої пам’яті.

Може похвалитися новинка від Huawei і подвійною основною камерою на 16 Мп + 24 Мп, а фронтальна матиме 24 Мп.

Ємність батареї також вражає – аж 6000 мАг. Але це ще не все, оскільки матиме вона і підтримку швидкої зарядки ((5V/4.5A).

Цілком імовірно, що буде у смартфоні й сканер пальців, що розміщуватиметься на задній панелі.

Ще з особливостей відзначимо порт USB Type-C, а також чіп NFC для безконтактних платежів Google Pay (раніше Android Pay).



Характеристики фаблету Huawei Honor Note 10

До слова, смартфон вже можна забронювати в китайському інтернет-магазині JD. Остаточний термін – 25 липня, тому новинка надійде в продаж наприкінці другого місяця літа. Презентація ж має відбутися вж найближчими днями.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилися перші "живі" фото велетня Honor Note 10. Зокрема, На світлинах, які опинилися у інсайдерів, новинка маэ кращий вигляд, аніж Huawei P20, корпус якого відрізняється особливим градієнтним покриттям.