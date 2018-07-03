Чим вражає Буцький каньйон: неймовірні фото України

Скельний Буцький каньйон розташований на річці Гірський Тікич біля села Буки на Черкащині.

Про це пише Ukraїner.

Довжина скельного каньйону сягаэ 5 кілометрів. Він досить глибокий і водночас вузький – максимальна глибина каньйону 20 метрів, а ширина в межах 20 – 40 метрів.

Каньйон починається з каскадного водоспаду Вир. Там ріка стікає з двометрової висоти.

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Поруч також збереглися кам’яні руїни водяного млина XIX століття.

У Буках збудували першув Україні гідроелектростанція. До її руїн легко добратися і можна вільно поблукати.

Каньйон з відвісними скелями популярний серед скелелазів. Також тут організовують сплави на байдарках.