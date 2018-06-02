Чим вражає в Instagram подруга Кардашьян Аманда Лі: гарячі фото (18+)

Американська телезірка Кім Кардашьян виклала у мережу фото з фітнес моделлю та тренером Амандою Лі.

Аманда працює інструктором з пілатесу, особистим тренером і моделлю купальників. За її діяльністю в Instagram стежать більше 12 мільйонів підписників.

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Окрім тренувань у залі, Аманда також займається йогою та танцями.

Happy Easter babes Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee) 1 Апр 2018 в 4:53 PDT

I ️ you, Mexico Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee) 6 Янв 2018 в 10:36 PST