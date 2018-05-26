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Чим вразив показ Dior Cruise 2019: фото стильної колекції

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Dior Cruise 2019
Dior Cruise 2019 / Getty Images

25 травня в одній із найстаріших аристократичних резиденцій Франції – замок Шантійї недалеко від Парижа, відбувся показ Dior Cruise 2019.

Головною темою показу стала "мексиканська культура", де моделі в образах Марії Грації- К’юрі прямували подіумом під ритми гітар рок-гуртів. Натхненний показ нагадував костюми мексиканок часів революції початку XX століття.

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Показ Dior Cruise 2019


Показ Dior Cruise 2019

Серед круїзної колекції одягу можна було побачити найрізноманітніші образи з фактурних суконь, автентичної вишивки, багатошарових спідниць та масивних черевиків. Найголовнішими кольорами показу стали приглушені природні відтінки: пісочний, хакі, бордо, а серед тканин переважали бавовна і льон.

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Теги: Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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