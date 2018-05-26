Чим вразив показ Dior Cruise 2019: фото стильної колекції

25 травня в одній із найстаріших аристократичних резиденцій Франції – замок Шантійї недалеко від Парижа, відбувся показ Dior Cruise 2019.

Головною темою показу стала "мексиканська культура", де моделі в образах Марії Грації- К’юрі прямували подіумом під ритми гітар рок-гуртів. Натхненний показ нагадував костюми мексиканок часів революції початку XX століття.

Читайте також: Чим вразила нова круїзна колекція Prada Resort 2019: яскраві фото з подіуму



Показ Dior Cruise 2019



Показ Dior Cruise 2019

Серед круїзної колекції одягу можна було побачити найрізноманітніші образи з фактурних суконь, автентичної вишивки, багатошарових спідниць та масивних черевиків. Найголовнішими кольорами показу стали приглушені природні відтінки: пісочний, хакі, бордо, а серед тканин переважали бавовна і льон.

Читайте також: Розкішний корабель і багато зірок: в Парижі відбувся показ Chanel Resort 2019