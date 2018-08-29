15:21
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
23°C 17°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чим загрожує дефіцит йоду для організму: цікаві факти

336 Читать новость на русском
Чому йод такий важливий для організму
Чому йод такий важливий для організму / authentische-orte.de

Оскільки за швидкість обміну речовин в організмі відповідає щитоподібна залоза, її нормальне функціонування залежить від кількості йоду в харчуванні.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.

"За даними ВООЗ, одна третя частина населення планети має йододефіцит та підвищений ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ним. Це поширене явище і в Україні", – зазначила вона.

Читайте також: Скільки білкової їжі потрібно споживати на день

Особливо небезпечний йододефіцит для вагітних та годуючих мам – це може привести до незворотних порушень у психічному та фізичному розвитку дитини.

Занадто низький вміст йоду в раціоні підлітків може приводити до порушення концентрації уваги, труднощів у навчанні, перепадів настрою, швидкої втоми та надмірної ваги.

Зазначимо, жінки частіше за чоловіків страждають від захворювань щитоподібної залози.

Продукти, які містять йод

Продукти, які містять йод

Добова кількість йоду залежить від віку людини:
- дітям до 12 років потрібно 90 -120 мкг йоду на день; 
- для дорослих – 150 мкг йоду в день;
- вагітні та жінки, які годують грудьми повинні отримати 200 - 250 мкг/добу.

Найбільше йоду є у морській воді – місцеві рослинні і тваринні продукти багаті на природний йод. 

Йод є у таких продуктах:

- морська риба (палтус, тріска, лосось, кора, оселедець, макрель);
- риб'ячий жир, морські молюски і водорості (100 г морської капусти повністю покриває добову дозу йоду);
- червоне м'ясо, яйця, молоко, овочі і фрукти;
- йодована сіль, столова та мінеральна вода (в 1 г йодованої солі міститься 40 мкг йоду, для добової норми вистачить до 5 г солі).

Заважають засвоєнню йоду "природні" зобогени, які містяться у капусті, а також у брюссельській, цвітній і броколі. Також вони є у: ріпі, хроні і кресу, бобових, сої та насінні льону.

Тож часте споживання цих продуктів може призвести до серйозного дефіциту йоду в організмі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Вагітність і пологи LifeStyle Профілактика захворювань Здорове харчування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
445
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сьогодні, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Іловайський котел: кривавий серпень української історії
сьогодні, 08:55 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
Соломія Ніколайчук
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук