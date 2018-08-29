Чим загрожує дефіцит йоду для організму: цікаві факти
Оскільки за швидкість обміну речовин в організмі відповідає щитоподібна залоза, її нормальне функціонування залежить від кількості йоду в харчуванні.
Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.
"За даними ВООЗ, одна третя частина населення планети має йододефіцит та підвищений ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ним. Це поширене явище і в Україні", – зазначила вона.
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Особливо небезпечний йододефіцит для вагітних та годуючих мам – це може привести до незворотних порушень у психічному та фізичному розвитку дитини.
Занадто низький вміст йоду в раціоні підлітків може приводити до порушення концентрації уваги, труднощів у навчанні, перепадів настрою, швидкої втоми та надмірної ваги.
Зазначимо, жінки частіше за чоловіків страждають від захворювань щитоподібної залози.
Продукти, які містять йод
Добова кількість йоду залежить від віку людини:
- дітям до 12 років потрібно 90 -120 мкг йоду на день;
- для дорослих – 150 мкг йоду в день;
- вагітні та жінки, які годують грудьми повинні отримати 200 - 250 мкг/добу.
Найбільше йоду є у морській воді – місцеві рослинні і тваринні продукти багаті на природний йод.
Йод є у таких продуктах:
- морська риба (палтус, тріска, лосось, кора, оселедець, макрель);
- риб'ячий жир, морські молюски і водорості (100 г морської капусти повністю покриває добову дозу йоду);
- червоне м'ясо, яйця, молоко, овочі і фрукти;
- йодована сіль, столова та мінеральна вода (в 1 г йодованої солі міститься 40 мкг йоду, для добової норми вистачить до 5 г солі).
Заважають засвоєнню йоду "природні" зобогени, які містяться у капусті, а також у брюссельській, цвітній і броколі. Також вони є у: ріпі, хроні і кресу, бобових, сої та насінні льону.
Тож часте споживання цих продуктів може призвести до серйозного дефіциту йоду в організмі.
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