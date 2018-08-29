Чим загрожує дефіцит йоду для організму: цікаві факти

Оскільки за швидкість обміну речовин в організмі відповідає щитоподібна залоза, її нормальне функціонування залежить від кількості йоду в харчуванні.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.

"За даними ВООЗ, одна третя частина населення планети має йододефіцит та підвищений ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ним. Це поширене явище і в Україні", – зазначила вона.

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Особливо небезпечний йододефіцит для вагітних та годуючих мам – це може привести до незворотних порушень у психічному та фізичному розвитку дитини.

Занадто низький вміст йоду в раціоні підлітків може приводити до порушення концентрації уваги, труднощів у навчанні, перепадів настрою, швидкої втоми та надмірної ваги.

Зазначимо, жінки частіше за чоловіків страждають від захворювань щитоподібної залози.

Продукти, які містять йод

Добова кількість йоду залежить від віку людини:

- дітям до 12 років потрібно 90 -120 мкг йоду на день;

- для дорослих – 150 мкг йоду в день;

- вагітні та жінки, які годують грудьми повинні отримати 200 - 250 мкг/добу.

Найбільше йоду є у морській воді – місцеві рослинні і тваринні продукти багаті на природний йод.

Йод є у таких продуктах:

- морська риба (палтус, тріска, лосось, кора, оселедець, макрель);

- риб'ячий жир, морські молюски і водорості (100 г морської капусти повністю покриває добову дозу йоду);

- червоне м'ясо, яйця, молоко, овочі і фрукти;

- йодована сіль, столова та мінеральна вода (в 1 г йодованої солі міститься 40 мкг йоду, для добової норми вистачить до 5 г солі).

Заважають засвоєнню йоду "природні" зобогени, які містяться у капусті, а також у брюссельській, цвітній і броколі. Також вони є у: ріпі, хроні і кресу, бобових, сої та насінні льону.

Тож часте споживання цих продуктів може призвести до серйозного дефіциту йоду в організмі.

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