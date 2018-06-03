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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чим загрожує криза українському бізнесу і як йому захиститися: поради експерта

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Як захиститися від економічної кризи
Як захиститися від економічної кризи / 24 канал

Українцям не варто боятися малого бізнесу. Це хороша можливість заробити для себе, навіть в умовах слабкої економіки і потенційної кризи. Якщо фінансові ринки не працюють і збереження грошей не працює – можна створити дрібний бізнес. А не чекати вирішення макроситуації.

Про це під час прес-брифінгу зазначив президент Київської школи економіки, співзасновник VoxUkraine Тимофій Милованов.

У випадку кризи перша загроза – девальвація. Тож, якщо є можливість – варто знаходити і укладати західні контракти, фіксувати доходи у валюті, а контракти по фінансових зобов'язаннях – у гривні, і укладати договори оренди на три роки вперед у валюті, яка дешевшатиме,
– порадив Милованов.

Ще одна загроза – коли в бюджету закінчаться гроші, він прийде до бізнесу. Тобто – податкова прийде "трусити". Бо пенсії треба буде чимось платити. Тому – прийдуть до тих, у кого велика маржа або у кого незрозуміла структура. Тому – варто потурбуватися про легальність бізнесу.

Натомість експортерам, відзначив економіст, девальвація навіть вигідна – наприклад, ІТ-компанії зможуть наймати більше працівників за менші гроші в Україні, а прибутки по міжнародних контрактах отримувати так само – у стабільній валюті.

Детальніше про кризові ризики читайте в публікації: Україні загрожує нова економічна криза: по кому "вдарить" і як запобігти 

Теги: Новини України Бізнес Долар-Гривня
Джерело: 24 канал
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