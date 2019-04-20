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      Чим загрожує Україні скасування націоналізації "Приватбанку": основні ризики

      423 Читать новость на русском
      Скасування націоналізації "Приватбанку
      Скасування націоналізації "Приватбанку / Фото з відкритих джерел

      Рішення суду щодо скасування націоналізації "Приватбанку" на користь його колишніх власників вдарить по відносинах з МВФ, Світовим банком та ЄБРР.

      За підсумками засідання Ради з фінансової стабільності за участі представників МВФ, Світового банку та ЄБРР відомо, що скасування націоналізації банк працює спокійно та контрольовано.

      Читайте також: Коломойський розповів про наслідки скасування націоналізації "Приватбанку"

      Однак рішення суду створює правову невизначеність. В результаті це може призвести до певних ризиків у фінансовій стабільності в Україні у майбутньому.

      "Це рішення суду також ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР, а також захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих колишніми власниками "Приватбанку", – повідомила прес-служба Національного банку України.

      Що відомо про справу "Приватбанку"?• 18 грудня 2016 року після кризи у банківській системі країни суд ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

      • "Приватбанк" і держава вимагали від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Через це сторони вели суперечки в українських та закордонних судах.

      • На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що "Приватбанк" йому не потрібен. Однак вимагає повернути капітал у сумі 2 мільярди доларів.

      • 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку".

      • 19 квітня суд на користь Ігоря Коломойського скасував ключове рішення щодо "Приватбанку". Воно може призвести до того, що колишні власники зможуть стягнути з банку кошти, які держава вклала в банк у процесі його націоналізації.

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      Теги: МВФ Приватбанк Ігор Коломойський Світовий банк ЄБРР НБУ Фінанси
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