Чим загрожує Україні зниження ціни на газ, яке обіцяють багато кандидатів у президенти

Зниження ціни на газ, яке обіцяють багато кандидатів у президенти України під час передвиборної кампанії, неможливе. Якщо ціна на газ і впаде, то це може закінчиться колапсом всієї фінансової системи України.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Будь-який кандидат у президенти, який обіцяє зниження ціни на газ, розуміє, що це закінчиться колапсом всієї фінансової системи, і тоді вже не буде стояти питання ціни газ, тоді вже буде стояти питання курсу долара, чи буде він 40, 50 або 60 гривень, тоді і це (обіцянки знизити ціну на газ) дуже швидко закінчиться", – пояснив Коболєв.

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Він запевнив, що не буде жодного зниження ціни на газ, тому що це нереально і неправильно.

"Дешевий газ – це те "намисто" (засіб заманювання), яким нас дуже довго тримали в цій "петлі" і витягали з нас набагато більше грошей, ніж коштувало це "намисто", – сказав голова "Нафтогазу".

До слова, фінансовий аналітик Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу заявив, що після підписання Юлією Тимошенко газових контрактів з Росією у 2009 році українці ще дуже довго переплачували за газ.