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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Чим загрожує відсутність повноцінного сну

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Чим загрожує відсутність повноцінного сну
Чим загрожує відсутність повноцінного сну / 5percangol.hu

Безліч справ на роботі та вдома вибивають людину з колії. І якщо людина жертвує часом, то автоматично завдає шкоди своєю здоров’ю.

Науковці провели дослідження на мишах, пише EuekAlert!.

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Вчені розділили піддослідних гризунів на дві групи, де одна не спала по шість годин щоночі, а другій дозволили спати за бажанням. Обох груп годували жирною їжею і солодкою водою, імітуючи вибір харчових продуктів, пов'язаних зі способом життя людей. У тварин була обмежена можливість для пробіжок по колесу в клітці.

via GIPHY

Науковці констатували, що у першої групи мишей під час експерименту значно підвищився рівень глюкози в крові, що вплинуло на інсулін. Наслідком цього є збільшення ризиків розвитку діабету другого типу. Рівень жирів і вироблення глюкози в печінці ставали більше в групі з обмеженою кількістю сну після одного пробудження.

Також дослідники з'ясували, що нестача відпочинку змінило експресію ферментів, що регулюють обмін речовин в організмі у першій групі.

Висновок вчених такий: недостатність сну призводить до виникнення діабету другого типу та хвороб печінки.

Чим загрожує відсутність повноцінного сну
Чим загрожує відсутність повноцінного сну

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Діабет
Джерело: 24 Канал
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