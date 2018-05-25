Чим загрожує здоров'ю дефіцит вітаміну С

Зі слів американських дослідників, дефіцит в організмі вітаміну С може призводити до проблем зі здоров'ям.

Нестача вітаміну С може провокувати складнощі в роботі організму, передає "Країна здоров'я".

Вітамін С – потужний антиоксидант, який може уповільнити процес старіння і підтримує імунну систему від простудних захворювань.

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Він також сприяє підвищенню тонусу всього організму та поліпшенню роботи окремих органів. Особливо медики рекомендують вживати продукти, які містять вітамін С, в осінній періоди.

А от його нестача в організмі може призвести до страшних наслідків – випадання зубів, серцеві захворювання та хвороби шлунково-кишкового тракту. Через його дефіцит також може з'являтися гіпотонія.

З менш помітних симптомів дефіциту вітаміну в організмі – ломота в суглобах, втомлюваність, слабкість, м'язові болі та суха шкіра.

Достатню кількість цього вітаміну містять цитрусові, шипшина, капуста, ківі, хурма, гарбуз та інше.