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Чим загрожує здоров'ю дефіцит вітаміну С

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Чим загрожує дефіцит вітаміну С
Чим загрожує дефіцит вітаміну С / telegraf.com.ua

Зі слів американських дослідників, дефіцит в організмі вітаміну С може призводити до проблем зі здоров'ям.

Нестача вітаміну С може провокувати складнощі в роботі організму, передає "Країна здоров'я".

Вітамін С – потужний антиоксидант, який може уповільнити процес старіння і підтримує імунну систему від простудних захворювань.

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Він також сприяє підвищенню тонусу всього організму та поліпшенню роботи окремих органів. Особливо медики рекомендують вживати продукти, які містять вітамін С, в осінній періоди.

А от його нестача в організмі може призвести до страшних наслідків – випадання зубів, серцеві захворювання та хвороби шлунково-кишкового тракту. Через його дефіцит також може з'являтися гіпотонія.

З менш помітних симптомів дефіциту вітаміну в організмі – ломота в суглобах, втомлюваність, слабкість, м'язові болі та суха шкіра.

Достатню кількість цього вітаміну містять цитрусові, шипшина, капуста, ківі, хурма, гарбуз та інше.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Лікування
Джерело: 24 Канал
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