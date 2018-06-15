Чим загрожують здоров'ю брак і надлишок сну: дані вчених

Надлишок сну викликає метаболічний синдром. І що цікаво – негативний вплив від цього по-різному відчувають чоловіки і жінки.

Дослідники з Сеульського університету у Південній Кореї з'ясували – як впливають на людину брак і надлишок сну. Результати досліджень опубліковані у журналі BMC Public Health.

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Вони вивчили анкети про історію хвороби, спосіб життя, дієті, фізичної активності та репродуктивної функції у жінок понад 130 тисяч осіб у віці від 40 до 69 років, оцінюючи при цьому середню тривалість сну.

В результаті з'ясувалось, що ті, хто любить довго спати, отримали метаболічний синдром, про який свідчить збільшена окружність талії, високий рівень тригліцеридів, низький рівень "хорошого" холестерину, гіпертонія та високий рівень цукру.

Серед чоловіків виявилося 29% хворих, серед жінок – 24,5%. Відносна частка хворих метаболічним синдромом виявилася більшою серед тих, хто спав менше як 6 і понад 10 годин, ніж серед тих, хто спав від 6 до 8, або від 8 до 10 годин.

Це найбільше дослідження з тих, які вивчали зв'язок між кількістю сну і метаболічним синдромом. Оскільки ми розширили вибірку, то побачили характерну різницю для чоловіків і жінок,

– зазначила науковець Клер Кім.

Серед чоловіків виявилося 1,5% тих, хто спить понад 10 годин, а серед жінок – 1,7%. І що цікаво, хворих метаболічним синдромом у першій групі – 35,5 %, у другій – 30,9%.

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