09:20
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 16°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чим загрожують здоров'ю брак і надлишок сну: дані вчених

435 Читать новость на русском
Чим шкідливий для здоров'я надлишок сну
Чим шкідливий для здоров'я надлишок сну / worldclassmag.com

Надлишок сну викликає метаболічний синдром. І що цікаво – негативний вплив від цього по-різному відчувають чоловіки і жінки.

Дослідники з Сеульського університету у Південній Кореї з'ясували – як впливають на людину брак і надлишок сну. Результати досліджень опубліковані у журналі BMC Public Health.

Читайте також: Що робити, коли на роботі хилить до сну

Вони вивчили анкети про історію хвороби, спосіб життя, дієті, фізичної активності та репродуктивної функції у жінок понад 130 тисяч осіб у віці від 40 до 69 років, оцінюючи при цьому середню тривалість сну.

В результаті з'ясувалось, що ті, хто любить довго спати, отримали метаболічний синдром, про який свідчить збільшена окружність талії, високий рівень тригліцеридів, низький рівень "хорошого" холестерину, гіпертонія та високий рівень цукру.

Серед чоловіків виявилося 29% хворих, серед жінок – 24,5%. Відносна частка хворих метаболічним синдромом виявилася більшою серед тих, хто спав менше як 6 і понад 10 годин, ніж серед тих, хто спав від 6 до 8, або від 8 до 10 годин.

Це найбільше дослідження з тих, які вивчали зв'язок між кількістю сну і метаболічним синдромом. Оскільки ми розширили вибірку, то побачили характерну різницю для чоловіків і жінок,
– зазначила науковець Клер Кім.

Серед чоловіків виявилося 1,5% тих, хто спить понад 10 годин, а серед жінок – 1,7%. І що цікаво, хворих метаболічним синдромом у першій групі – 35,5 %, у другій – 30,9%.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
сьогодні, 08:45 Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
Олексій Чибісов 716
Мені не треба "обнімашечкі", – Данилюк розповів, що найбільше дратує в українській політиці
14 червня, 23:00 Мені не треба "обнімашечкі", – Данилюк розповів, що найбільше дратує в українській політиці
679
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
14 червня, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
14 червня, 22:00 Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
Блог Медіа 1934
Правозахисники наполегливо радять українцям не їхати на ЧС-2018: що їх там чекає
14 червня, 20:01 Правозахисники наполегливо радять українцям не їхати на ЧС-2018: що їх там чекає
Катерина Петренко 438
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук