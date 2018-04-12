Чим завершиться протистояння США і Росії в Сирії: думка експерта

Поки між США і Росією йде гра словами, м'язами і дипломатією. Але є певні ознаки того, що загострення в Сирії може перерости в реальні військові дії. Хоча, вочевидь, ці ризики усвідомлюють і в США, і в Росії, тому шукатимуть компроміси.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Василь Мокан.

Зокрема, зауважує політолог, певні загрози несуть дії Росії, яка вивела військові кораблі з гарячих точок. З іншого боку, до США приєдналася Великобританія, яка привела у боєву готовність літаки, розміщені на базі Акротірі, що на Кіпрі. Зреагували й інші європейські країни.

Якщо справді ракету США зіб’є Росія, як вона цим пригрозила, то тоді ми можемо отримати в Сирії найгарячішу точку в світі. В пряме протистояння фактично вступлять найбільш потужні держави. Але ці ризики усвідомлюють і в США, і в Росії. Тому гра словами, м’язами і дипломатією більш пріоритетна, ніж військові дії,

– вважає Мокан.

При цьому експерт підкреслює: загострення спричинено тим, що Росія відверто заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо слідчої комісії стосовно застосування хімічної зброї і прямо підтримує режим Башара Асада в Сирії, який хімічною зброєю отруює власних громадян.

"США пішли на дипломатичне словесне загострення з Росією, оскільки настрої в американському політикумі такі, що на агресивну зовнішню політику РФ потрібно давати таку ж відповідь і діяти жорсткіше. Світ поступово усвідомлює, що на мову сили треба відповідати силою. Бачимо зрушення у зовнішній політиці і США і усвідомлену реакцію світу на дії Росії", – говорить політолог.

При цьому Василь Мокан переконаний: ситуація може загостритися до такої міри, що буде скликане спеціальне засідання Радбезу ООН, де ухвалять компромісну резолюцію. Або на рівні міжнародних інституцій сядуть за стіл переговорів і теж шукатимуть компроміси. Це було б розумно і логічно.

Нагадаємо, 8 квітня у сирійському місті Дума була здійснена хімічна атака, внаслідок якої за різними даними загинуло понад 100 цивільних. В уряді США попередили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" влади Сирії нестиме відповідальність за подібні атаки. 11 квітня, ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry Truman відправилась від військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія, а над авіабазою Росії в Сирії вже помітили бомбардувальники з протикорабельними ракетами.

Після резонансної заяви російського посла Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті", Дональд Трампа закликав Росію "готуватись" і попередив, що американські ракети будуть новими і розумними.