Чим займався Трамп під час похорону Маккейна
Президент США Дональд Трамп, з яким Маккейн часто ворогував і присутності якого не хотів на своєму похороні відправився грати у гольф.
Про це повідомляє Assoсiated Press.
Читайте також: Запрошення Порошенка на похорон Маккейна – це послання Трампу та Путіну
Між тим на церемонії були присутні члени родини Трампа, його донька-радниця Іванка та зять-радник Джаред Кушнер. Присутність останніх на заході зустріли досить ворожо у соціальних мережах та ЗМІ.
Натомість Трамп відвідав одне зі своїх полів для гольфу в місті Стерлінг, штат Вірджинія, а до того публікував повідомлення у Twitter щодо торгівельних переговорів з Канадою та буцімто відсутності законних підстав для стеження за членами виборчого штабу Трампа у 2016 році.
Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна.