Чим займався Трамп під час похорону Маккейна

Президент США Дональд Трамп, з яким Маккейн часто ворогував і присутності якого не хотів на своєму похороні відправився грати у гольф.

Про це повідомляє Assoсiated Press.

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Між тим на церемонії були присутні члени родини Трампа, його донька-радниця Іванка та зять-радник Джаред Кушнер. Присутність останніх на заході зустріли досить ворожо у соціальних мережах та ЗМІ.

President Donald Trump is spending time at his Virginia golf course while the nation's political elite are gathered at Sen. John McCain's memorial service.https://t.co/VnByT04xLk — The Associated Press (@AP) September 1, 2018

Натомість Трамп відвідав одне зі своїх полів для гольфу в місті Стерлінг, штат Вірджинія, а до того публікував повідомлення у Twitter щодо торгівельних переговорів з Канадою та буцімто відсутності законних підстав для стеження за членами виборчого штабу Трампа у 2016 році.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна.