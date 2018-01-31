Чим живе окупований Донецьк: свіжі фото
03:54, сьогодні 5939 Читать новость на русском
Журналісти показали свіжі фото, зроблені у січні 2018-го на на вулицях окупованого Донецька.
Фото опублікувало видання "Донбасс.Реалії".
На знімках, які опубілкували журналісти, фактично не видно ані людей, ані транспорту. Місто виглядає напівпорожнім.
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Джерело: 24 Канал
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