Чинного очільника НКРЕКП Вовка не допустили до переобрання на посаді

Чинного голову НКРЕКП Дмитро Вовка комісія не допустила до участі у конкурсі на голову правління відомства.

13 квітня закінчився відбірковий тур посаду голови Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг. Конкурсна комісія розглянула документи 19 кандидатів і лише 3-х із них не пропустила до етапу співбесід. Серед тих не пройшов – чинний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк та його заступник Антон Гудаченко.

Читайте також: Як голова НКРЕКП звітував перед депутатами

Обидва – ставленики президента України Петра Порошенко. Обоє не відповідають вимозі про 5-ти річний досвід роботи у сфері енергетики. Так, Дмитро Вовк має лише 3 роки управління Нацкомісією з енергетики. До того він працював у корпорації "Рошен" та інвесткомпанії ICU, яку також пов'язують із Порошенком.

Саме Дмитра Вовка експерти звинувачують у сприянні затвердженню кабальної для українців формули "Роттердам+".

До слова, Національне антикорупційне розслідує можливу змову між Петром Порошенко, Рінатом Ахметовим та компанією ICU, через яку громадяни щороку переплачують 1 мільярд доларів за електроенергію.