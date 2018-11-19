Чиновник ДАБІ, який очолює антикорупційний рейтинг, рекордно швидко попався на хабарі, – ЗМІ

Нещодавно назначеного керівника ДАБІ Херсонської області затримали при отриманні хабаря за погодження дозвільної документації. Чиновник, перебуваючи на посаді всього 21 день, встановив новий корупційний рекорд в Україні.

Про це повідомив Генеральний прокурор України на своїй сторінці у Facebook, передає ТСН.

Затриманий Сергій Циклінський був назначений керівником Херсонської ДАБІ 25 жовтня, після спільної наради Генерального прокурора Юрія Луценка та Міністра регіонального розвитку Генадія Зубка.

Причиною для проведення спільного засідання стала резонансна заява Юрія Луценко про те, що хабарі у ДАБІ зросли вчетверо порівняно із 2013-им роком та одночасна серія гучних звільнень обласних керівників ДАБІ за звинуваченням у корупції.

Нагадаємо, що за два дні до затримання керівника Херсонської ДАБІ антикорупційна організація “Разом проти корупції” назвала Міністерство регіональної політики (структурною ланкою якого є ДАБІ) – лідером у впровадженні антикорупційних заходів.