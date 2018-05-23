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Чиновник розповів, де українці можуть взяти гроші на відкриття свого бізнесу

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Олексій Краснощоков
Олексій Краснощоков / Facebook

Якщо людина з інвалідністю хоче створити власне підприємство, вона може пзвернутися за допомогою у фінансуванні до держави.

Про це в інтерв’ю сайту "24" заявив державний експерт Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України Олексій Краснощоков.

За його словами, після подачі заявки до Фонду соціального захисту людей з інвалідністю можна отримати допомогу на покупку основних засобів.

Тобто, на заробітну плату держава видати гроші тобі не може, а от на купівлю меблів, комп’ютерів та на створення робочого місця кошти виділять. Гроші на заробітну плату, на оренду – це можна брати у держави в якості позики,
– пояснив Краснощоков.

Він також додав, що у Міністерстві планують змінити процедуру подачі заявок із 2019 року, зробивши конкурсну програму більш прозорою. "Я хочу, щоб з 2019 року на сайті завчасно розміщувалась інформація, що починається збір конкурсних проектів для фінансування державою. Всі конкурсні пропозиції публікуються на сайті. Розгляд відбувається за участі конкурсної комісії та ЗМІ. Результати конкурсу також публікуються в мережі. Потім, щоб не було зловживань, переможці мають пройти аудит, як програмний, так і фінансовий, і показати, куди вона витратили кошти", – зазначив чиновник.

Він також додав, що, на його думку, така зміна процедури спровокує певні конфліктні ситуації, тому що тривалий час Фонд функціонував на умовах певного закритого клубу, виділяючи кошти обмеженому колу підприємств. "Зараз буде багато галасу, тому що ті люди, які отримували кошти з Фонду без проблем, будуть дещо розчаровані", – додав Краснощоков.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований

До слова, раніше повідомлялось, що у Верховній Раді придумали, як привабити міжнародних інвесторів.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство соціальної політики Кабінет Міністрів України Інвестиції
Джерело: 24 канал
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