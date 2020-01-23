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      Чиновника Укроборонпрому спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів: фото

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      Чиновника Укроборонпрому затримали на хабарі / пресцентр СБУ

      За хабар посадовець обіцяв пришвидшити процес передачі в оренду приміщення розміром 500 квадратних метрів. Йдеться про приміщення заводу, що мало стати цехом із виробництва меблів.

      Гроші у підприємця вимагав начальник юридичного відділу заводу "Генератор", що входить до державного концерну. Посередниками в "угоді" виступили ексначальник відділу оренди підприємства та знайомий керівника юрвідділу. Про це інформує пресцентр СБУ

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      Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми хабаря. Зараз перевіряється причетність інших посадовців держпідприємства до протиправних дій,
      – мовиться у повідомленні.


      Чиновника спіймали на хабарі/ фото пресцентр СБУ


      Він ходів передати одне з приміщень заводу під цех з виготовлення меблів/ пресцентр СБУ

      Заходи із викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

      Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою". Тривають слідчі дії.


      Зловмисник працював начальником юридичного відділу підприємства/ фото пресцентр СБУ

      Що відомо про завод "Генератор"? Він входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки держави та її безпеки. Це єдиний завод в Україні, де виробляють та ремонтують електровакуумні прилади надвисоких частот для Збройних Сил. Також завод випускає побутову техніку та лічильники газу.

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      сьогодні
      18198
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Хабар Укроборонпром СБУ Новини Києва
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