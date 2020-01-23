Чиновника Укроборонпрому спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів: фото

За хабар посадовець обіцяв пришвидшити процес передачі в оренду приміщення розміром 500 квадратних метрів. Йдеться про приміщення заводу, що мало стати цехом із виробництва меблів.

Гроші у підприємця вимагав начальник юридичного відділу заводу "Генератор", що входить до державного концерну. Посередниками в "угоді" виступили ексначальник відділу оренди підприємства та знайомий керівника юрвідділу. Про це інформує пресцентр СБУ.

Дивіться також: Полтавського податківця схопили на хабарі у 85 тисяч доларів

Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми хабаря. Зараз перевіряється причетність інших посадовців держпідприємства до протиправних дій,

– мовиться у повідомленні.



Чиновника спіймали на хабарі/ фото пресцентр СБУ



Він ходів передати одне з приміщень заводу під цех з виготовлення меблів/ пресцентр СБУ

Заходи із викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою". Тривають слідчі дії.



Зловмисник працював начальником юридичного відділу підприємства/ фото пресцентр СБУ

Що відомо про завод "Генератор"? Він входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки держави та її безпеки. Це єдиний завод в Україні, де виробляють та ремонтують електровакуумні прилади надвисоких частот для Збройних Сил. Також завод випускає побутову техніку та лічильники газу.