Чиновники в Кам'янському призначили собі зарплати вищі, ніж у Зеленського і Кличка, – ЗМІ

Керівництво міста Кам'янське Дніпропетровської області використало мільйони, спрямовані на реконструкцію місцевої школи №20, щоб значно збільшити собі зарплати.

Школа вже два роки перебуває в аварійному стані – у неї обвалився фасад і провалився дах. Ремонт на об'єкті в даний момент не ведеться.

При цьому за даними видання, мер міста Андрій Білоусов в декларації за 2020 рік вказав офіційну зарплату в розмірі 812 388 грн.

Для порівняння – Володимир Зеленський на посаді глави держави заробив у 2020 році всього 336 тисяч гривень. Навіть голова столиці Віталій Кличко виявився набагато скромнішим мера Каменського – заробив всього 517 579 гривень,

– зазначило видання.

У грудні 2020 року Білоусов нарахував собі зарплату в розмірі 132 929 грн, 32 000 грн з яких – премія. Це обурило місцевих журналістів, адже тієї зими мешканці Кам'янського зіткнулися з серйозною проблемою – декілька районів міста надовго залишилися без опалення і води.

"Не відставав від Андрія Білоусова за апетитами і його перший заступник Олександр Чернишов. Згідно з декларацією чиновника, його річна зарплата склала 739 832 грн. В середньому по 61,5 тисячі в місяць – тобто понад шість середніх зарплат по місту", – розповіло ЗМІ.

Великі суми отримали й інші чиновники мерії. Так, заступник мера Костянтин Саусь за 2020 рік отримав офіційну зарплату на суму в 463 066 гривень. А в період проблем з опаленням в місті Саусь призначив собі премію в розмірі 21 тисяч грн. Втім, на Сауся вже звернули увагу правоохоронці – на початку травня до нього прийшли з обшуками у справі про присвоєння коштів при ремонті скверу.

У той же час заступник мера і керуюча справами виконкому мерії Кам'янського Світлана Колісниченко за 2020 рік офіційно отримала 620 383 гривні.

Чотири менеджери мерії обійшлися бюджету Кам'янського в 2020 році в 2 мільйони 635 тисяч гривень. Саме ці менеджери зіграли не останню роль у тому, що посеред зими в місті замерзали цілі райони, 700 дітей не могли ходити в свою аварійну школу, і в ситуації, коли в місті розвалюється і занепадає весь житловий фонд, витрачали величезні кошти на ремонти скверів,

– резюмувало ЗМІ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що мер Кам'янського Андрій Бєлоусов може стати фігурантом кримінальної справи через махінації з кошторисом реконструкції школи №20. За словами журналістів, керівництво міста могло привласнити близько 20 млн грн.