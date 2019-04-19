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      Чиновники Харкова привласнили 1,5 млн гривень завдяки зоопарку, – Черняк

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      Харківський зоопарк
      Харківський зоопарк / gx.net.ua

      Харківські чиновники змогли нажитися на грошах з держбюджету, провернувши схему із закупівлі їжі в місцевому зоопарку.

      Про це в ефірі каналу Zik заявив депутат міської ради Харкова, громадський працівник Ігор Черняк.

      Він прокоментував ситуацію, яка склалася із закупівлею їжі для тварин місцевого зоопарку. Певного резонансу їй надав мер Харкова Геннадій Кернес, який під час сесії міськради вилаявся через занадто високі ціни на їжу для мешканців зоопарку.

      Насправді, за словами Черняка, цій історії вже два місяці – це сталося в лютому 2019 року і в цій справі вже почали розслідування.

      "Але, фактично, це така класична українська історія. Це така історія, коли чиновники так використовують бюджетні гроші, що ви навіть не можете уявити. Ну ось 360 грн на ананас, а він в магазині коштує 60 грн. Ми бачимо, що переплата в 6 разів", – пояснив Черняк.

      Він розповів, що на інші фрукти так само пішло дуже багато грошей: по 95 гривень за кілограм мандаринів і бананів, 35 гривень за яблука, при тому, що найдорожчі з них коштують 12-13 гривень.

      "Це був один договір на закупівлю фруктів на суму понад 2 млн грн. І, тільки за попередніми підрахунками, витративши 2 млн на закупівлю фруктів, близько 1,5 млн чиновники на цьому просто вкрали", – підкреслив Черняк.

      Він додав, що це по-справжньому обурює, оскільки кошти в бюджеті є, але, на прикладі Харкова видно, що"децентралізація бюджетна перетворилася в децентралізацію корупційну – коли чиновники отримали стільки грошей, що вони не можуть нічого кращого придумати, ніж витратити їх на ананаси.

      Черняк розповів, що якщо, наприклад, відстежити завищення ціни на 30-50% при будівництві якоїсь будівлі ще можна і в Харкові це нікого не дивує, то закупівля ананасів за ціною в 6 разів дорожче – це навіть для Харкова занадто.

      Він зазначив, що міський зоопарк – рекордсмен по отриманню бюджетних грошей – тільки в бюджеті 2019 року був закладено 710 млн грн на його реконструкцію.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Геннадій Кернес Новини Харкова
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