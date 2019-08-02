Чиновники вкрали 70 мільйонів гривень на ремонті шкіл на Київщині

Поліція затримала чиновників, яких підозрюють у "відмиві" бюджетних грошей. Слідчі думають, що вони робили ремонт у школах за завищеними цінами через підставні фірми.

Правоохоронці провели 17 обшуків у чиновників та наближених до них осіб. Слідчі вилучили всі необхідні документи, печатки та бухгалтерію, повідомляє глава Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

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Нєбитов пише, що чиновники Васильківської Районної державної адміністрації замовляли будівельні роботи у навчальних закладах міста через підставні фірми. Ці фірми проводили роботи за дуже завищеними цінами. Різницю від реальної ціни ремонту та виділеними грошима просто забирали собі.

Слідчі підрахували, що держслужбовці з 2017 року поклали до кишені 70 мільйонів гривень бюджетних грошей. Частину бухгалтерії поліція знайшла у погребі в одному з приміщень.

Обшуки поліції у службовців / Фото прес-служби Національної поліції

Наразі речові докази відправили на експертизу. Після цього слідчі планують вручити чиновникам підозри у привласнені майна шляхом зловживання службовим становищем. Держслужбовцям загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.