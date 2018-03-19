Чиновників Білого дому заставили підписати угоди про конфіденційність – Washington Post

Дональд Трамп на час свого президентства (і після нього) вирішив уберегти себе від розголошення різноманітних таємниць, які відбуваються у Білому домі.

Виданню Washington Post вдалося дізнатися, що невдовзі після інавгурації високопоставлених співробітників Білого дому зобов’язали підписати угоди про конфіденційність. Цим документом передбачається штраф за будь-яке несанкціоноване розкриття "конфіденційної" інформації. Сюди відноситься і "вся непублічна інформація, яку я дізнаюся або до якої отримую доступ у ході моїх офіційних обов'язків на службі уряду Сполучених Штатів у штаті Білого дому", включаючи "спілкування... з представниками преси" та "зі співробітниками федеральних, державних і місцевих органів влади".

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Штраф за порушення угоди – 10 мільйонів доларів. Ці кошти у такому випадку мають сплатити федеральному уряду.

Washington Post зазначає, що у них опинився чорновий варіант угоди, а з оригіналом ознайомитися можливості у них не було.

При цьому Трамп убезпечив себе і після президентства, адже збереження конфіденційності буде діяти і після закінчення терміну перебування Трампа на посаді президента.