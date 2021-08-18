Чиновниці з Харкова подарували мільйони та дешево продали квартиру: цікава декларація

Директорка Департаменту культури й туризму Харківщини Людмила Терещенко 18 серпня внесла нетипові правки у свою декларацію. Виявилося, що їй продали квартири за надзвичайно низькою ціною. А кілька місяців до цього їй подарували 3 мільйони гривень.

Річ у тім, що нерухомість посадовиця купила за ціною 2 396 гривень з квадратний метр. Оскільки загальна площа цього приміщення 45,9 квадратних метрів, її оцінили в 110 тисяч гривень.

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Плідне літо чиновниці

Власницю квартири в Харкові Терещенко стала 16 серпня. До цього вона вже кілька разів за літо оновлювала дані у своїй декларації.

У червні їй подарували 3 мільйони гривень, а в липні жінка отримала менший подарунок – 125 тисяч. Продавцем квартири та джерелом надходження подарованих коштів була 1 людина – Наталія Пінегина. Ким вона є для чиновниці – невідомо.

Скільки заробляє сім'я Терещенків

Відповідно до щорічної декларації посадовиці, За 2020 рік в ОДА вона заробила лише 232 632 гривні. Також вона задекларувала кошти отримані від Харківської академії культури та Universal Bank – сумарно 5 734 гривні.

Її чоловік Антон Терещенко за цей рік заробив трішки більше. Кошти він отримував із 3 джерел:

Сам собі виплачував зарплатню – 190 640 гривень.

ТОВ "ПСК-Харків" – 28 839 гривень

"Інжинирінгова компанія Альтон" – 59 498 гривень.

Відкрито підтримувала Путіна

Newsroom пише, що Людмила Терещенко вперше "прославилася" на посаді глави обласного Центру молоді у 2017 році. Тоді в неї помітили старі публікації в соцмережі, де жінка висловлювала підтримку президенту Росії Володимиру Путіну. Також вона публічно раділа анексії Криму. Сама ж Терещенко сказала, що "ніколи не виступала проти України".

Проте громадські працівники направили листи з вимогою звільнити чиновницю губернатору, голові облради й начальнику СБУ Харківщини. Тоді її звільнили, але вже в березні 2020 року тодішній глава Харківської ОДА Олексій Кучер призначив жінку на теперішню посаду.

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