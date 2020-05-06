Чиновниці Львівської міськради Інні Свистун вручили підозру: деталі справи

Львівські прокурори вручили підозру начальниці управління комунальної власності Львівської міськради Інні Свистун. Її звинувачують у буцімто службовій недбалості. Щоправда, з такими звинуваченнями не погоджується ні сама Свистун, ні мер Львова Андрій Садовий.

Про підозру для очільниці управління комунальної власності у своєму фейсбуці розповів Андрій Садовий.

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Він зауважив, що очолюване його підопічною управління є лідером в Україні з залучення інвестицій через систему ProZorro. Саме цього аспекту роботи і стосується справа.

Від діяльності цього управління лише у 2019 році Львів отримав 388 мільйонів гривень. Крім того, державний бюджет тако отримав 76 мільйонів.

"Недбалістю" у цій справі, очевидно, називають небажання Інни бути прислужницею місцевих ділків, які простягають свої ручки до комунального майна. І система Prozorro їх безумовно не влаштовує,

– заявив мер Львова.

Міський голова також пояснив у чому полягає суть справи.Згідно з постановою Кабміну, громадські організації та творчі спілки можуть оплачувати 2% від оціночної вартості оренди за приміщення до 70 квадратів і 6% за площу понад 70 квадратних метрів.

Втім прокуратура вважає, що вартість оренди усіх приміщень становить 6%. Тож 2% тариф вважає буцімто незаконним.

Як запевнила Інна Свистун, це чергова спроба усунути її від займаної посади, адже багатьом не подобається її принципова позиція щодо управління комунальним майном. Про це повідомляє Львівська міськрада.

"Підозри ще не було. Була петиція про усунення від роботи, створювали комісії, робили різне, але підозри ще не вручали. З огляду на те, як виглядала ситуація з врученням підозри, і які журналісти одразу з’явилися в момент після прокурора, яка вручала підозру, – розумію, звідки ростуть вуха", – заявила чиновниця.

Інна Свистун про вручену їй підозру: дивіться відео

Що відомо про Інну Свистун?45-річна чиновниця очолює управління комунального майна Львова з 2017 року. Вона одружена має та двох доньок.



Раніше чиновниця з 2007 року працювала у Львівській міській та обласній радах. Ще перед тим – журналісткою на ТРК "Люкс" і "Золотий дощ".