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      "Чиновниці" в дорогих шубах дарували ветеранам хліб: мережу обурив цинізм окупантів у Криму

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      У Криму ветеранам дарують хліб / Архів сторінки Маї Хужиної у фейсбуці

      До річниці звільнення Ленінграда від німецької окупації кримські окупанти продемонстрували рівень цинізму, у який просто важко повірити. Місцеві "чиновники" одягли дорогі шуби й прийшли до ветеранів, аби подарувати їм хліб – людям, які пережили голод і блокаду під час Другої світової.

      "Чиновниці" у шубах подарували ветеранам хліб

      27 січня "голова міськради" окупованої Керчі Мая Хужина разом з іншими "чиновницями" та "депутатами" відвідали 11 блокадників – людей, які пережили моторошний голод в оточеному нацистами Ленінграді в роки Другої світової. 

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      Відповідний пост із дописом і фото Хужина виклала у фейсбуці, вочевидь, не бачачи нічого поганого у своєму вчинку. Станом на 31 січня пост "чиновниця" вже видалила, але хвилю обурення користувачів мережі це не зупинило.

      Крим
      Скріншот посту Хужиної, який станом на 31 січня "чиновниця" вже видалила

      У коментарях до допису, не добираючи слів, люди розкритикували "чиновниць у дорогих шубах", які дарували ветеранам хліб і фотографувалися з ними, виготовляючи у такий спосіб "цинічний і дешевий піар". 

      Найбільш привітними були коментарі щодо того, що візит до ветеранів у шубах виглядає дивним на тлі того, що того дня у Криму стояла плюсова температура – 11 градусів вище нуля. 

      Ось такі фото виклала Хужина у фейсбуці:

       

       

      Реакція влади окупантів на прояв цинізму місцевих "чиновників"

      У "Єдиній Росії" (пропутінська владна партія) вже встигли заявити, що Хужину та інших, які брали участь у ситуації з "проявом неповаги" до ветеранів, слід звільнити з посад.

      Навіть там розуміють, пишуть "Крим Реалії", що пояснення від "чиновників" – неадекватні (ті виправдовувалися, що, мовляв, шуби не знімали, бо поспішали). Адже справа не в шубах, а в тому, що "сам факт привітання блокадників хлібобулочними виробами – це принизливо". 

      Утім, спроби виправдатися не припинилися. Одна з учасниць "дарувань" Діана Ушакова дала коментар "РИА Новости", у якому сказали, що, бачите, дарували хліб не простий, а – караїмські пироги ручної роботи, з м'ясом та картоплею. 

      Ще ж і надто, вже 30 січня Хужина виклала у фейсбуці відео, де вона спілкується з жінкою літнього віку "душевно і тепло". Жінку-ветерана притягнули до офісу "чиновниці", аби хоч якось її вибілити.

      І в цьому ж пості Хужина пише, що вона переживає не через негативні коментарі до її вчинків, а через те, що ЗМІ "турбують ветеранів" своїми дзвінками. 

      Крим
      "Душевна" розмова "чиновниці" та жінки-ветерана / Скріншот зі сторінки Хужиної у фейсбуці

      Твіттер "Кримського бандерівця" повідомив, зауважимо, що Хужина вже написала заяву на звільнення. 

      До слова, вслід за ЄС та США також і Канада ввела санкції проти Росії через анексію Криму

      Померла зірка культового серіалу "Санта Барбара"
      30 січня
      4260
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Історія Скандал Новини Росії
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