"Чиновниці" в дорогих шубах дарували ветеранам хліб: мережу обурив цинізм окупантів у Криму

До річниці звільнення Ленінграда від німецької окупації кримські окупанти продемонстрували рівень цинізму, у який просто важко повірити. Місцеві "чиновники" одягли дорогі шуби й прийшли до ветеранів, аби подарувати їм хліб – людям, які пережили голод і блокаду під час Другої світової.

"Чиновниці" у шубах подарували ветеранам хліб

27 січня "голова міськради" окупованої Керчі Мая Хужина разом з іншими "чиновницями" та "депутатами" відвідали 11 блокадників – людей, які пережили моторошний голод в оточеному нацистами Ленінграді в роки Другої світової.

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Відповідний пост із дописом і фото Хужина виклала у фейсбуці, вочевидь, не бачачи нічого поганого у своєму вчинку. Станом на 31 січня пост "чиновниця" вже видалила, але хвилю обурення користувачів мережі це не зупинило.



Скріншот посту Хужиної, який станом на 31 січня "чиновниця" вже видалила

У коментарях до допису, не добираючи слів, люди розкритикували "чиновниць у дорогих шубах", які дарували ветеранам хліб і фотографувалися з ними, виготовляючи у такий спосіб "цинічний і дешевий піар".

Найбільш привітними були коментарі щодо того, що візит до ветеранів у шубах виглядає дивним на тлі того, що того дня у Криму стояла плюсова температура – 11 градусів вище нуля.

Ось такі фото виклала Хужина у фейсбуці:

Реакція влади окупантів на прояв цинізму місцевих "чиновників"

У "Єдиній Росії" (пропутінська владна партія) вже встигли заявити, що Хужину та інших, які брали участь у ситуації з "проявом неповаги" до ветеранів, слід звільнити з посад.

Навіть там розуміють, пишуть "Крим Реалії", що пояснення від "чиновників" – неадекватні (ті виправдовувалися, що, мовляв, шуби не знімали, бо поспішали). Адже справа не в шубах, а в тому, що "сам факт привітання блокадників хлібобулочними виробами – це принизливо".

Утім, спроби виправдатися не припинилися. Одна з учасниць "дарувань" Діана Ушакова дала коментар "РИА Новости", у якому сказали, що, бачите, дарували хліб не простий, а – караїмські пироги ручної роботи, з м'ясом та картоплею.

Ще ж і надто, вже 30 січня Хужина виклала у фейсбуці відео, де вона спілкується з жінкою літнього віку "душевно і тепло". Жінку-ветерана притягнули до офісу "чиновниці", аби хоч якось її вибілити.

І в цьому ж пості Хужина пише, що вона переживає не через негативні коментарі до її вчинків, а через те, що ЗМІ "турбують ветеранів" своїми дзвінками.



"Душевна" розмова "чиновниці" та жінки-ветерана / Скріншот зі сторінки Хужиної у фейсбуці

Твіттер "Кримського бандерівця" повідомив, зауважимо, що Хужина вже написала заяву на звільнення.

Крым. Гоблин топнул ножкой и заявил,что крысы в шубах должны быть уволены. Крысы возмутились,но заявления написали: "Председатель Керченского городского совета Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об увольнении с занимаемых должностей" https://t.co/C5ALE01qTL 1/2 pic.twitter.com/rGmZRCs5o1 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) January 30, 2020

До слова, вслід за ЄС та США також і Канада ввела санкції проти Росії через анексію Криму