Захотіла бути в долі: чиновниця в Харкові дозволила незаконну торгівлю за хабар – фото

Завідувачка одного із секторів районної адміністрації в Харкові вимагала щомісячний хабар у підприємця. Його бізнес стосувався роздрібної торгівлі. Проте бізнесмен реалізовував товар без дозвільних документів.

Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Щомісячна "плата" чиновниці становила 2,5 тисячі гривень. Загалом вона отримала 7, 5 тисяч гривень від підприємця.

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Що відомо про хабарницю

  • Завідувачка одного з секторів адміністрації Слобідського району Харківської міської ради дізналась, що підприємець торгує продуктами без відповідних документів.
  • Вона натиснула на бізнесмена – вона зазначила, що не зважатиме на відсутність дозволу, якщо отримуватиме певну суму щомісяця.
  • Підприємець платив чиновниці хабарі впродовж 3 місяців.
  • Потім він звернувся до правоохоронців та повідомив їм про чиновницю-хабарницю.


Отримані хабарі / Фото Харківської обласної прокуратури

  • 29 квітня поліціейські провели обшук в її квартирі та машині.
  • Там виявили понад 30 тисяч готівкою та чорнові списки ймовірних "платників".
  • Наразі правоохоронці вирішують питання щодо арешту вилученого майна.
  • Відкрито кримінальну справу за фактом отримання неправомірної вигоди посадовою особою.
  • Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

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Затримання чиновниці, яка вимагала хабарі / Фото Харківської обласної прокуратури

 