Чиновниця вділа пуанти: мера Чорноморська вітали "лебединим озером" – курйозне відео

Мера Чорноморська, що на Одещині, оригінально привітали з днем народження. Одна з чиновниць міськради оділася в костюм балерини та почала танцювати "лебедине озеро".

Поки жінка танцювала в проходах і біля трибун сесійної зали, лунала музика. Також диктор зачитував текст про "темні сили, які руйнують місто".

Раніше в місті Під Одесою чоловік прийшов із заявою про крадіжку в поліцію і помер у туалеті райвідділку

Перемагали чумного лікаря

Спершу голос із динаміків сказав депутатам залишатися на своїх місцях і зберігати спокій. Після цього в залу забігла керівниця департаменту культури міськради, яка почала танцювати балет "лебедине озеро".

У певний момент також зайшла постать у темному одязі та масці "чумного лікаря". Однак імениннику вдалося перемогти цього "лиходія". Мер Чорноморська Василь Гуляєв у цей день святкував своє 58-річчя.

Що сказав іменинник

"Думская" повідомляє, що згодом мер прокоментував це привітання. Він сказав, що не знав про підготовку шоу.

Це був приємний сюрприз. Юлія Крістанова – балерина і вирішила здивувати мене своєю майстерністю,

– заявив Гуляєв.

Також чоловік вважає, що його підопічна не перегнула палку. Окрім цього, "вистава" жодним чином не завадила проведенню апаратної наради.

Схожий випадок раніше

8 березня 2020 року трапилося інше "привітання" в держустанові. Тоді жінок, які там працюють, вирішили привітати танцями напівоголених дівчат. При цьому збоку стояв гурт "Степ", який співав веселу пісню.

Проте це викликало не надто хороші відгуки. Оскільки згодом звільнили 2 чиновників облради та одного з місцевої ОДА.