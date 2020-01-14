Чиновниця домовлялася про хабар у сумі 25 тисяч гривень: відео

У мережі опублікували відео, на якому видно, як керівниця Головного управління Державної податкової служби в Одеській області пропонувала хабар у розмірі 25 тисяч доларів керівнику прокуратури. Її уже затримало Національне антикорупційне бюро України.

Цю інформацію, а також відеовикриття опублікувало НАБУ. Ймовірно, йдеться про Наталію Чеботарьову.

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На відео зафіксовано, як Чеботарьова обіцяє надати неправомірну вигоду в розмірі 25 тисяч доларів керівнику структурного підрозділу прокуратури. Натомість той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників податкової, пов’язаній з отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної. Таку суму вона пропонувала платити кожного місяця.

У розмові також фігурують ймовірні змови з іншими відомствами. Чиновниця каже, що "з іншими також домовлялися".

За інформацією НАБУ, правоохоронці затримали Чеботарьову за спробу підкупу. Наразі вирішують, який обрати запобіжний захід для підозрюваної. Слідство встановлює інших осіб, причетних до злочину.

Чиновниця пропонує хабар працівнику прокуратури: дивіться відео

Що відомо про Наталю Чеботарьову?

З вересня 2019 року виконує обов'язки начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області. У 2018 році офіційно задекларувала 301 тисячу гривень заробітної плати за офіційним місцем роботи.



Керівниця одеської податкової Наталія Чеботарьова / Фото з фейсбуку чиновниці