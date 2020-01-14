13:18
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Чиновниця домовлялася про хабар у сумі 25 тисяч гривень: відео

      121 Читать новость на русском
      У відео йдеться про хабар сумою 25 тисяч доларів / gettyimages

      У мережі опублікували відео, на якому видно, як керівниця Головного управління Державної податкової служби в Одеській області пропонувала хабар у розмірі 25 тисяч доларів керівнику прокуратури. Її уже затримало Національне антикорупційне бюро України.

      Цю інформацію, а також відеовикриття опублікувало НАБУ. Ймовірно, йдеться про Наталію Чеботарьову.

      Читайте також: НАБУ відкрило справу проти голови СБУ Баканова: деталі

      На відео зафіксовано, як Чеботарьова обіцяє надати неправомірну вигоду в розмірі 25 тисяч доларів керівнику структурного підрозділу прокуратури. Натомість той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників податкової, пов’язаній з отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної. Таку суму вона пропонувала платити кожного місяця.

      У розмові також фігурують ймовірні змови з іншими відомствами. Чиновниця каже, що "з іншими також домовлялися". 

      За інформацією НАБУ, правоохоронці затримали Чеботарьову за спробу підкупу. Наразі вирішують, який обрати запобіжний захід для підозрюваної. Слідство встановлює інших осіб, причетних до злочину.

      Чиновниця пропонує хабар працівнику прокуратури: дивіться відео

      Що відомо про Наталю Чеботарьову?

      З вересня 2019 року виконує обов'язки начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області. У 2018 році офіційно задекларувала 301 тисячу гривень заробітної плати за офіційним місцем роботи.

      наталя чеботарьова набу хабар прокуратура корупція
      Керівниця одеської податкової Наталія Чеботарьова / Фото з фейсбуку чиновниці

      Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      сьогодні
      18017
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Гроші Новини політики Корупція Новини Одеси НАБУ Хабар
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Несносное молчание Ирана: почему толька в Канаде оплакивают погибшим в катастрофе МАУ иранцев
      Олександр Баунов 271
      сьогодні , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 2120
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      18017
      сьогодні , 00:13 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      346
      13 січня , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 1564
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук