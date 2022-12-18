Чисельність військ в Білорусі: командувачі армії відзвітували Зеленському

Президент Володимир Зеленський 18 грудня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому обговорили, зокрема, ситуацію у Білорусі.

Так, члени Ставки заслухали інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань.

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Україна готова до будь-якого сценарію

Командувачі наголосили, що наші сили оборони готові реагувати на будь-який розвиток подій.

Крім теми Білорусі, на засіданні говорили про ліквідацію наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України. Наприклад, заслухали доповіді щодо підключення споживачів до електро- й теплопостачання.

Хто взяв участь у засіданні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,

секретар РНБО Олексій Данілов,

міністр оборони Олексій Резніков,

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко,

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,

командувачі військ оперативних напрямків.

Путін їде до Мінська

Російський диктатор Володимир Путін 19 грудня прибуде з візитом до Мінська, де зустрінеться із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв переконаний, що Путін намагатиметься переконати Лукашенка долучитися до операції на суходолі.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також впевнений, що в Путіна лиш одна мета візиту до Мінська. Він схилятиме Лукашенка до сухопутного вторгнення.