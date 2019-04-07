Чисельність "жовтих жилетів" у Франції зменшується

Чергова хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції відзначена найслабшою мобілізацією активістів руху за всю історію його існування.

За даними МВС республіки, які наводить видання Le Monde, в суботніх маршах "жовтих жилетів" в цілому по всій країні взяли участь 22,3 тисячі осіб.

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Серед них понад 3,5 тисячі людей взяло участь у 21 акції протесту у Парижі. Зазначається, що з моменту початку протестів майже п'ять місяців тому мобілізація стала найслабшою.

Власну статистику оприлюднили і представники протестного руху. За їхніми даними, акції зібрали 73,4 тисячі осіб. Але і вони побічно підтвердили що, вперше за весь час участь в акціях взяло менше ніж 100 тисяч учасників.

У Парижі за розпорядженням префектури втретє були закриті для маніфестантів Єлисейські Поля. За різні правопорушення поліцейські затримали 43 людини.

Серед тих, хто отримав попередження від поліції за перетин периметра безпеки поблизу Єлисейських Полів, виявилися неформальний лідер протестного руху Ерік Друе і його мати. Твердження поліції були оскаржені адвокатом лідера "жовтих жилетів". Він заявив, що його клієнт був зупинений, коли збирався спуститися в метро.

Моя популярність і поява на Єлисейських Полях цілком достатні для штрафу,

– зазначив Друе після того, як йому був виписаний штраф в 135 євро.

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Минулого тижня неформальний лідер "жовтих жилетів" вже отримав штраф у розмірі 2 тисяч євро – за організацію маніфестації без попереднього повідомлення влади.

Одночасно з продовженням вуличних маніфестацій протестний рух намагається сформувати власний партійний список, щоб взяти участь у виборах до Європейського парламенту, які пройдуть 26 травня. Водночас частина "жовтих жилетів" вважає європейські вибори "маскарадом".