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Число супутників Юпітера суттєво збільшилось: ні одна планета не має такої кількості

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Вчені відкрили 12 нових супутників Юпітера
Вчені відкрили 12 нових супутників Юпітера / Соцмережі

На орбітах навколо Юпітера відкрито 12 нових супутників: 11 нормальних і один незвичайний. Тепер загальна кількість супутників в системі цієї планети становить 79. Зауважимо, що більшим числом поки не може похвалитися жодна інша планета Сонячної системи.

Про це пише портал bigmir)net з посиланням на дані Інституту Каргнегі, США.

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Зазначається, що команда під керівництвом Скотта Шеппарда, який є науковцем вищезазначеного інституту, вперше помітила ці супутники Юпітера навесні 2017 року та сталося це випадково – під час спостереження далеких об'єктів Сонячної системи в пошуках підхожої цілі для досліджень за допомогою плутоніанскького зонду New Horizons.

За словами авторів роботи, загалом процес розрахунків орбіт і підтверджень виявлених супутників гігантської планети зайняв приблизно один рік.

У підсумку з’ясувалося, що дев'ять із дванадцяти нововиявлених супутників Юпітера складають зовнішню групу супутників і звертаються в напрямку, протилежному власному обертанню планети, або у ретроградному напрямку.

Також їх можна розділити на три групи, члени кожної з яких, ймовірно, є осколками одного загального батьківського тіла.

Юпітер, супутники, космос, тіла, планети
Астрономи виявили 12 нових супутників Юпітера 

Ще два відкритих супутника Юпітера є частиною більш близької до планети внутрішньої групи. Вони обертаються в одному напрямку з планетою, тобто в проградному напрямку.

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До слова, останній із виявлених супутників Юпітера відрізняється тим, що "сміливо" рухається в проградному напрямку прямо посеред ретроградних супутників, а не у складі "проградної групи".

Цей супутник отримав ім'я Валетудо (правнучка Юпітера, богиня здоров'я та гігієни в римській міфології – 24 канал). Він також є відомим тим, що є найменшим за розмірами супутником Юпітера – його розмір становить менш ніж один кілометр.

Нагадаємо, раніше вченим NASA вдалося розгадати, як з’являються блискавки на Юпітері.

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Теги: Техно Космос Юпітер наука
Джерело: 24 Канал
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