10:11
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Чистий четвер 2019: як прибрати оселю від зайвого

      5385 Читать новость на русском
      Чистий четвер 2019 - коли та як прибрати оселю у Чистий четверг
      Як прибрати помешкання від зайвого перед Великоднем / cleanmyspace.com

      У Чистий четвер напередодні Великодня прийнято прибирати в домі. А як позбутися зайвого і навести порядок в оселі напередодні свята?

      В Чистий четвер варто влаштувати генеральне прибирання будинку. За переказами, у кого в Чистий четвер вдома бруд, то увесь рік людина проведе у незгоді та сварках.

      Читайте також: Чистий четвер 2019: дата та що не можна робити в цей день в Україні

      Нерухомість 24 підготувала підбірку дієвих порад, які вам допоможуть навести лад в оселі.

      Якщо ви хочете підбадьорити свій інтер'єр, впустити в життя нову енергію і нові події, то варто задуматися про позбавлення від зайвого, застарілого і обридлого. Однак дуже часто спроби очистити шафу від зайвого закінчуються, так і не розпочавшись, або не приносять результатів. Є кілька технік, які допоможуть досягти успіху в цьому.

      Візьміть річ в руки і подумайте, чи часто ви нею користуєтеся

      Задайте собі питання, чи подобається вам ця річ і наскільки ймовірним є, що вона ще стане в нагоді. Якщо ви відповіли на всі негативно, від неї явно варто позбутися.

      Розділіть речі на категорії

      Розкладайте речі за категоріями або складайте в пакети, щоб навіть в процесі не виникало хаосу. Це буде мотивувати на продовження роботи. Ось основні категорії, на які можна орієнтуватися для зручності: залишити, віддати або продати, відремонтувати, викинути і рознести по інших кімнатах.

      Фокусуйте увагу

      Наприклад, ви почали розбирати в шафі одяг і знайшли там косметику. Понесли її на місце, виявили в комоді безлад і почали прибирати там. До кінця дня виявляється, що ви не розібрали ні одяг, ні косметику. Зосередьтеся на одній справі, а потім вже беріться за інше.

      Не створюйте дискомфорту іншим

      Не треба відвозити зайві речі батькам, на дачу або знайомим, якщо не впевнені, що це там знадобиться. Краще віддайте ношені футболки і джинси, прочитані книги і набридлі іграшки в благодійний фонд, який віддасть їх нужденним.

      Нерухомість 24 також підготувала для вас інфографіку, яка допоможе правильно прибрати оселю.

      Прибирання вдома: інфографіка
      Прибирання вдома: інфографіка

      Читайте також:
      blog_ava
      Як Зеленському вести перемовини з Путіним: поради від Саакашвілі
      сьогодні
      7335
      Теги: Великдень Новини нерухомості Традиції Поради Декор і дім Ідеї для інтер'єру Дизайн Фотоновини Ремонт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему Путин не произносит фамилию Зеленского
      сьогодні , 09:00 Почему Путин не произносит фамилию Зеленского
      Іван Яковина 1037
      Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      сьогодні , 08:40 Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      Костянтин Шкабара 841
      Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні , 08:15 Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      Євгенія Мазур 53189
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      24 квітня , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 774
      Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      24 квітня , 21:00 Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      Ірина Поліщук 5230
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
       21 квітня , 23:24
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
       28 лютого , 19:33
      Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
       21 березня , 14:01
      Котедж замість квартири: в чому переваги і чому зростає попит
       27 лютого , 12:19
      В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться
       15 квітня , 16:54
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
       30 травня , 11:33
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук