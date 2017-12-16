Читання стрічки у Facebook може призвести до страшних наслідків, – дослідження

Люди, що читають стрічку новин у Facebook кожного вечора, з часом почуваються набагато гірше ніж ті, хто її ігнорує.

Такими є результати дослідження, яке провели працівники компанії Facebook Девід Ґінзберг і Мойра Бурке, пише ТСН.

Одне з досліджень, про які розповідають Ґінзберг і Бурке, проводилося на випадково обраних студентах Мічиганського університету.

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Перша їх група протягом 10 хвилин в день читали новинну стрічку Facebook, а друга – публікували в ній матеріали і спілкувалися зі знайомими.

В результаті, до кінця дня перша група почувалася гірше, ніж ті однолітки, які вели активне спілкування в соціальній мережі.

Ще одне дослідження, на яке посилаються Ґінзберг і Бурке, показало, що люди, які щонайменше вдвічі частіше середнього ставили "лайки" у соціальній мережі, страждають великим числом психічних розладів.