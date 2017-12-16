Читання стрічки у Facebook може призвести до страшних наслідків, – дослідження
Люди, що читають стрічку новин у Facebook кожного вечора, з часом почуваються набагато гірше ніж ті, хто її ігнорує.
Такими є результати дослідження, яке провели працівники компанії Facebook Девід Ґінзберг і Мойра Бурке, пише ТСН.
Одне з досліджень, про які розповідають Ґінзберг і Бурке, проводилося на випадково обраних студентах Мічиганського університету.
Читайте також: Новий вірус у Facebook: що робити, щоб не заразитися
Перша їх група протягом 10 хвилин в день читали новинну стрічку Facebook, а друга – публікували в ній матеріали і спілкувалися зі знайомими.
В результаті, до кінця дня перша група почувалася гірше, ніж ті однолітки, які вели активне спілкування в соціальній мережі.
Ще одне дослідження, на яке посилаються Ґінзберг і Бурке, показало, що люди, які щонайменше вдвічі частіше середнього ставили "лайки" у соціальній мережі, страждають великим числом психічних розладів.
Вибір редакції
-
Мешканці Травневого та Гладосового покинули свої будинки через обстріли бойовиків, – спостерігачі16 грудня , 23:14
-
Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера16 грудня , 22:10
-
Куртка за 42 тисячі та брендове взуття: журналісти з'ясували, як Ляшко "підтримує" українське16 грудня , 20:41