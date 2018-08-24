Чітка європейська стратегія і жодного шантажу з боку РФ: Порошенко озвучив орієнтири України

Під час військового параду на День Незалежності у центрі Києва Президент України Петро Порошенко заявив, що зближення з Євросоюзом і зміцнення економічної незалежності України не дозволить Російської Федерації її шантажувати.

Під час свого виступу перед парадом, що пройшов Хрещатиком, зробив потужний заклик до українців і озвучив головні пріоритети України.

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Чітка європейська стратегія дала нам можливість компенсувати ті величезні втрати, які ми понесли внаслідок політично мотивованого закриття Росією і свого ринку, і транзиту в треті країни українських товарів. Росія більше не зможе нас шантажувати, тому що ми зміцнили нашу економічну незалежність,

– запевнив Порошенко.

Він висловив своє переконання, що Україна невідворотно стає частиною європейського простору, який зміцнює її політичну незалежність.

Президент нагадав, що у переддень 27-ї річниці Незалежності минуло тисячу днів, як Україна перестала купувати російський газ.

"З осені 2016 року, вчора якраз була вже 1000 днів, як ми не купуємо газ у Росії. Український "Нафтогаз" блискуче обіграв "Газпром" в Стокгольмському арбітражі, принісши в державну казну 4,6 мільярда доларів. Так ми добиваємося нашої економічної незалежності", – наголосив Порошенко.

Ми розриваємо всі пута, які пов’язують нас з Російською імперією і СРСР. Зробити незалежність незворотною, Україну – великою і сильною, без жодної перспективи повернення в зону російського впливу – головне завдання нашого покоління. Це – завдання суспільства і обраної ним влади. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 серпня 2018 р.

У своїй урочистій промові Порошенко також згадав про створення Єдиної української помісної церкви. Перед парадом до Дня Незалежності Порошенко разом з родиною та першими особами держави молився за Україну у Софійському соборі.

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