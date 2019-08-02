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      Чіткі сигнали та без ще одних дострокових: чого чекають від Зеленського у Британії

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      Влада Британії озвучила, чого чекають від Зеленського та нової Ради
      Влада Британії озвучила, чого чекають від Зеленського та нової Ради / Getty Images

      В Україні корупція досі не подолана, а судова влада так і залишилася не реформованою. Якщо ж є докази порушень закону представниками попередньої влади, їх необхідно карати відповідно до законодавства.

      Британія очікує формування нового уряду України і порядку денного Верховної Ради, на цьому наголосила посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф, пише BBC News.

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      Окрім того, Лондон очікує кроків президента Володимира Зеленського, щоб виконати обіцянки по боротьбі з корупцією і реформ.

      Хочемо бачити чіткий сигнал, що до корупції толерантності не буде. Україні потрібно перемогти цю ендемічних культуру, часто примушують людей до корупції,
      – наголосила вона.

      Водночас у Британії наразі не можуть зрозуміти заяви Зеленського про люстрацію минулої влади – це була передвиборна риторика чи реальний намір.

      "Якщо є докази порушень закону, корупції, зловживання службовим становищем, то в стосунку до всіх, кого в цьому підозрюють, потрібно слідувати доказам і букві закону. Це, на нашу думку, більш розумно, ніж повномасштабна люстрація усього покоління політиків", – зазначила посол. 

      Гоф також не підтримала натяки Володимира Зеленського та його команди на дострокове проведення місцевих виборів, що заплановані на жовтень 2020 року. Посол не бачить для цього жодних підстав.

      Частиною демократії є наявність виборчих циклів. Якщо у вас були одні дострокові вибори, це не означає, що обов'язково проводити інші дододала Гоф.

      Дипломат зазначила, що хоче зрозуміти, що є передвиборною риторикою, а що – політикою нової адміністрації.

      Чому заговорили про дострокові місцеві вибори?Днями Володимир Зеленський заявив: рішення щодо проведення дочасних місцевих виборів ще не прийнято. Президент зауважив, що розуміє позицію як прихильників, так і противників цієї ідеї. водночас глава держави закликав "не розслаблятися"

      Водночас представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук розповів, що в Офісі Президента таку можливість справді розглядають. Хочуть "очистити владу повністю"

      Окрім того, Гоф наголосила, що проблема України – у її репутації.

      "Позитивна репутація будуватися довго, а підривається дуже швидко. Хочеться, щоб український ринок був метою для інвесторів, так як потенціал тут великий, в рамках Європи – ви найбільш зростаючий ринок", – пояснила дипломат.

      Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади на топ-чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. Однак у такому разі під люстрацію можуть потрапити і деякі представники команди президента.


      Хто з новопризначених чиновників потрапить під люстрацію від Зеленського

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Верховна Рада Місцеві вибори 2020 Люстрація Володимир Зеленський Великобританія
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