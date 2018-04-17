Чийгоз в ООН розповів, як кремлівська пропаганда "намалювала" явку кримських татар на виборах

Кримські татари не брали участь в голосування на так званих "виборах" президента Росії в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив під час спеціального брифінгу в ООН заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомили Укрінформу в Місії України при ООН.

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"Під час брифінгу йшлося про "псевдовибори" Путіна в Криму. Ахтем Чийгоз запевнив однозначно, що кримські татари не брали участі в голосуваннях, а цифри, які намалювала кремлівська пропаганда, взагалі не відповідають дійсності", – повідомив речник Постійного представництва при ООН Олег Ніколенко.

На зустрічі в ООН також йшлося, що процес голосування контролювався з боку окупаційної влади і не був вільним волевиявленням, крім того мав місце психологічний тиск. У цьому зв'язку Чийгоз закликав міжнародну спільноту "не визнавати вибори російського президента в Криму, наголосивши на їхній нелегітимності".

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів на президентських виборах у Росії 2018 року перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Зустріч в ООН відбулася в рамках 17-ї сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів, який почав свою роботу в понеділок, 16 квітня. Брифінг організований Постійним представництвом України при ООН разом з Меджлісом кримськотатарського народу