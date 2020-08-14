6 квітня 2020 року розшук Тетяни Попової під тиском заступника голови Офісу Президента Зеленського Кирила Тимошенка був скасований за клопотанням прокурора Київської міської прокуратури №6 Святослава Мазурика, якого пізніше взяли "на гарячому".

З 27 листопада 2019 року Тетяна Попова, колишня заступниця міністра Міністерства інформаційної політики, а нині член Ради з питань свободи слова при президентові Володимиру Зеленському, офіційно перебувала в розшуку в кримінальній справі про крадіжку 7 мільйонів доларів у "Райффайзен Банку Аваль", повідомляє Delo.ua.

Про це свідчить копія постанови старшого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Нацполіціі в Києві майора поліції Синенка, опинилася в розпорядженні редакції.

Як випливає з документа, Тетяні Поповій і її батькові Валерію Попову в рамках досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12013110060001438 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

Як сказано в документі слідчого, Поповій Тетяні Валеріївні і Попову Валерію Васильовичу було повідомлено про підозру, після чого вони не з'явилися на допит у справі про крадіжку 7 мільйонів доларів ​​у "Райффайзен Банку Аваль". У зв'язку з тим, що слідчий не міг встановити місцеперебування підозрюваних, вони були оголошені в розшук.

Довгий час повідомлення про розшук Тетяни Попової утримувалося в спеціальному розділі про розшукуваних злочинців на сайті Міністерства внутрішніх справ України, а зараз дані про розшук члена Ради з питань свободи слова при президентові Зеленському і глави комітету Американської торгової палати Тетяни Попової все ще можна знайти в сервісі публічного доступу до реєстрів і баз даних України.