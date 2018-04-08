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Члени польського уряду повернуть отримані минулого року премії

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Члени польського уряду повернуть отримані минулого року премії
Члени польського уряду повернуть отримані минулого року премії / фото з відкритих джерел

Премії, отримані минулоріч, члени польського уряду добровільно повернуть. Їх закликають перевести ці гроші на благочинність.

Видання Onet.pl пише, що таку заяву зробив голова Постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін, передає Європейська правда.

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Зазначається, що у грудні минулого року було оприлюднено таблицю із загальною сумою винагород, отриманих урядовцями у 2017 році. Зокрема, річні суми премій польських міністрів склади 65-80 тис злотих (26-40 тис євро). Ця інформація викликала обурення опозиції.

Президент правлячої партії "Право та справедливість" Ярослов Качинський анонсував законопроект про зменшення оплати праці польських депутатів, сенаторів, а також представників центральної та місцевої влади на 20%. До того ж він піддав критиці міністерські премії, закликавши урядовців перевести ці гроші на благочинність. За його словами, пояснення урядовців щодо цих премій "не задовольнило польське суспільство".

Але були й такі, хто був не в захваті від такої ініціативи. Проти публічно виступила лише екс-голова польського уряду Беата Шидло, яка заявила, що урядовці заслужили ці винагороди.

Теги: Новини політики Новини Польщі Гроші
Джерело: 24 Канал
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