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Члени С14 побили заступника голови партії "Розумна сила": фото і відео 18+

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Члени С14 побили заступника голови партії "Розумна сила" Олександра Савченка
Члени С14 побили заступника голови партії "Розумна сила" Олександра Савченка / Facebook-сторінка Сергія Мазура

У п'ятницю вранці, 6 липня, у Києві члени праворадикальної організації С14 побили заступника голови партії "Розумна сила" Олександра Савченка. Інформації про затриманих наразі немає.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на поліцію.

Правоохоронці також сповістили, що на місце виїхала слідчо-оперативна група. Постраждалому надали допомогу, проте н доставляли до лікарні.

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Один із лідерів С14 Сергій Мазур опублікував на своїй сторінці у Facebook фото побитого Савченка.

Сили С14, "Традиції і порядок" та "Правого сектора" зірвали проросійський шабаш партії "Розумна сила". Ця політсила – солянка колишніх нереформованих ментів та сепарів, які причетні до розгону Майдану, постачання "тітушо"к та розпалювання війни на Сході, 
– мовиться у дописі Мазура.

У свою чергу Савченко у своєму відеозверненні розповів, що його побили перед запланованим партійним заходом.

"До нас увірвалася організація С14, без будь-яких підстав почали провокувати, громити, зрізати наші банери і фактично побили мене – того єдиного, хто прийшов раніше за всіх, аби підготувати виступ", – заявив Савченко.

Нагадаємо, підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман у суді раніше заявляв, що українська партія "Розумна сила" функціонує за рахунок російських грошей.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Сутички Кримінальні новини Правий сектор
Джерело: 24 канал
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