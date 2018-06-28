Члени С14 знесли паркан у Конча-Заспі: на місце прибула поліція (фото)

У четвер, 28 червня, у Конча-Заспі під Києвом біля дитячого табору "Робінзон" члени праворадикальної організації С14 знесли паркан. На місце події прибула слідчо-оперативно група, яка зараз спілкується з учасниками конфлікту.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на поліцію.

Правоохоронці розповіли, що інформації про постраждалих немає.

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Координатор С14 Сергій Мазур написав у Facebook, що паркан незаконно блокував доступ до Дніпра.

Бійці АТО, активісти С14 та Ветеранського братерства звільнили доступ до Дніпра для дитячого табору "Робінзон". Мажори з Конча-Заспи незаконно заблокували доступ до річки і поплатилися за це,

– мовиться у повідомленні Мазура.

Він зазначив, що на місці трапилися сутички "з тітушками і їх рішалами, затримання "Беркутом" та вилучення зброї у криміналітету".