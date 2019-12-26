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      Членів банди "Мангуста", причетних до захоплення Маріуполя у 2014-му, відпустять у межах обміну

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      Організаторів захоплення будівлі МВС у Маріуполі відпустять у межах обміну / glavred.info

      Маріупольський суд змінив запобіжний захід для чотирьох підозрюваних у захопленні управління МВС у місті у 2014 році. Суд змінив тримання під вартою на особисте зобов'язання, але їх не відпустять на волю аж до моменту обміну полоненими.

      Обміну усі четверо очікуватимуть у Державній кримінальній виконавчій службі України, повідомляє сайт 0629.

      До слова: Організатор вогню по Маріуполю може потрапити у списки на обмін

      Під час засідання суду єдиною, хто виступив проти звільнення, була мати загиблого при штурмі будівлі МВС міліціонера Михайла Єрмоленка. Вона вимагала, щоб суд довів цю справу до кінця.

      Натомість правоохоронці висловили переконання, що цим людям не місце на території України. Мовляв, тут їх лише обігріватимуть та годуватимуть державним коштом.

      Перед оголошенням рішення суд взяв у всіх підписку про зобов'язання з'явитися на наступне засідання, що має відбутися у січні 2020 року. Один з підозрюваних навіть заявив, що готовий брати участь у процесі через відеозв'язок.

      Судовий процес щодо банди "Мангуста": дивіться фото

      Що відомо про захоплення Маріуполя бойовиками у 2014-му?

      У 2014 році в період з травня по червень Маріуполь був захоплений бойовиками на 1 місяць. Так звана банда колишнього міліціонера "Мангуста" брала участь у захопленні будівлі МВС у місті.

      Операція зі звільнення будівлі виконувалася декількома силовими підрозділами. У результаті перестрілки загинули 13 людей. Були жертви і з боку терористів.

      Під час звільнення будівлі частина терористів переодяглася і зуміла безперешкодно покинути оточений район. На лаві підсудних опинилися лише четверо чоловік.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Маріуполя Обмін полоненими Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території Новини України
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