15:29
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Членство України в НАТО – реалістичне, – заступник генсека Альянсу

223 Читать новость на русском
Геттемюллер:
Геттемюллер: "Мета євроатлантичної інтеграції – це не ідеалізм"

Заступник генерального секретаря Альянсу Роуз Геттемюллер. заявив, що членство України в НАТО є реалістичною метою, але для цього необхідно провести серйозні реформи.

Про це заступник генсека НАТО заявила на Київському безпековому форумі.

Читайте також: Українську делегацію запросили на червневий саміт НАТО

Не було б занадто ідеалістично для України сподіватися стати членом і НАТО, і Європейського Союзу. Мені здається, що це важлива і реалістична мета,
– заявила Геттемюллер.

Також вона додала, що для цього потрібні "серйозні" реформи в оборонних структурах, структурах безпеки. "Мета євроатлантичної інтеграції – це не ідеалізм, це реальна мета", - заявила заступник генсека НАТО.

Геттемюллер наголосила, що НАТО робить багато для гарантування безпеки Східної та Центральної Європи, зокрема України.

Нагадаємо, посол України при НАТО Вадим Пристайко наголошує, що в Альянсі знають про наміри України вступити в Альянс. І про те, що українці підтримують цей вибір.

Теги: Новини політики НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 15:02 "Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України
Дмитро Снєгирьов 1431
All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
сьогодні, 14:02 All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
Олександра Кравчук 307
У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
сьогодні, 13:36 У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
2767
На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
сьогодні, 14:08 На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
851
Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
сьогодні, 12:01 Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
Наталія Лебідь 1578
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук