Членство України в НАТО – реалістичне, – заступник генсека Альянсу

Заступник генерального секретаря Альянсу Роуз Геттемюллер. заявив, що членство України в НАТО є реалістичною метою, але для цього необхідно провести серйозні реформи.

Про це заступник генсека НАТО заявила на Київському безпековому форумі.

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Не було б занадто ідеалістично для України сподіватися стати членом і НАТО, і Європейського Союзу. Мені здається, що це важлива і реалістична мета,

– заявила Геттемюллер.

Також вона додала, що для цього потрібні "серйозні" реформи в оборонних структурах, структурах безпеки. "Мета євроатлантичної інтеграції – це не ідеалізм, це реальна мета", - заявила заступник генсека НАТО.

Геттемюллер наголосила, що НАТО робить багато для гарантування безпеки Східної та Центральної Європи, зокрема України.

Нагадаємо, посол України при НАТО Вадим Пристайко наголошує, що в Альянсі знають про наміри України вступити в Альянс. І про те, що українці підтримують цей вибір.