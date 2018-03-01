Chloe в Парижі: фото найкращих образів з подіуму Тижня моди
Модний бренд одягу Chloe, який вже більше 65 років завойовує фешн-індустрію, презентував нову колекцію осінь-зима/2018-2019 на Тижні моди в Парижі.
Показ нової колекції презентували найкращі моделі сучасності, зокрема Кайя Гербер.
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На модному показі можна було побачити декілька основних акцентів, серед яких: м’який одяг, що контрастував з трикотажем, шовкові блузи в стилі 70-тих, легкі сукні та спідниці з мереживом та багато іншого. Серед домінуючих кольорів – коричневий, синій та сірий.
Кайя Гербер
Джерело: Standard
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