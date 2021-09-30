Чоловік принципово не хотів обслуговувати людей українською. Один зі співвласників закладу вибачився за партнера.
До теми Де в законі написано таке, – у Хмельницькому патрульний відмовлявся спілкуватися українською
"Чого мене зобов'язують говорити українською? А чого не китайською", – обурювався продавець.
Як аргументував свою позицію продавець
Заклад має назву "7ЧБРК". Клієнт переконував, що ніхто не змушує робити працівника це у приватному житті, але він зобов'язаний обслуговувати клієнтів державною мовою.
Працівник закладу сказав, що для нього таке прохання – це насильство. Саме тому він спілкуватиметься тією мовою, якою йому зручно.
Я не хочу чинити насильства щодо себе. Я краще буду англійською,
– говорив він.
Згодом один з власників написав до клієнта. Чоловік зізнався, що йому соромно та він погоджується з кожним пунктом обурення.
У Харкові відмовились обслуговувати українською: дивіться відео
Що робити, якщо не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу
Текст публікації Сергія Стерненка
І знову мовний скандал.
У Харкові продавець та співвласник закладу обізвав україномовних громадян рагулями, заявив що шкодує, що живе в Україні та принципово відмовив клієнтові у обслуговуванні українською.
Інший співвласник вже за свого партнера вибачився. Черговий випадок дискримінації українців в Україні за мовною ознакою.
Але деякі слуги народу вам і далі розповідатимуть, що "російськомовних" в Україні "притісняють".